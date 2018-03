Smaltita la sbornia post derby, l’A.S. Basket Corato è tornata a lavorare in palestra per preparare il prossimo impegno esterno contro Martina Franca. Un match che sulla carta pende tutto a favore dei neroverdi che affrontano la cenerentola del girone (ultima con sole due vittorie all’attivo), ma da interpretare con la massima concentrazione per evitare bruschi rallentamenti nella corsa ai primi posti.



A cinque turni dal termine della stagione regolare la corsa ai playoff si infiamma con la battistrada Ceglie ad un passo dallo staccare il ticket per il primo posto e con Corato e Monopoli a giocarsi le due piazze d’onore per poi affrontarsi faccia a faccia al PalaLosito nell’ultima tappa di una stagione entusiasmante.

Il cast di coach Verile infatti, con una vittoria blinderebbe matematicamente il terzo posto in classifica, un risultato eccezionale se si pensa a tutto ciò che è accaduto da questa estate in poi.

L’ostacolo Martina necessita però di rispetto e determinazione. I tarantini non sono ancora spacciati verso la retrocessione e nonostante una stagione tribolata con diverse defezioni e partenze, hanno saputo lottare con onore su tutti i campi. Menzione particolare all’ ex neroverde Fabio Argento che con Prete e l’esperto Valentini guidano un gruppo giovanissimo ma voglioso di dimostrare sul campo il proprio valore.

In casa Corato vige ottimismo e grande entusiasmo in un gruppo che lavora da agosto con passione e determinazione encomiabili. Nelle ultime settimane l’innesto di Arturs Bricis ha dato nuova linfa all’ambiente : “ Sono davvero molto contento di essere qui. Quando sono arrivato non sapevo cosa aspettarmi. Non conoscevo il campionato e gli avversari ma ci ho messo davvero poco ad integrarmi nel gruppo. Domenica con Ruvo è stato fantastico. C’era una bellissima atmosfera e voglio ringraziare tutti i tifosi per essere venuti a supportarci. Di Martina Franca conosco poco o nulla, ma in ogni partita cerco di entrare in campo e dare il massimo insieme ai miei compagni, ed è quello che faremo senza dubbi anche Domenica.”

Appuntamento dunque a Domenica 11 Marzo ( ore 18) presso il Palawojtyla di Martina Franca agli ordini dei Sign. Menelao e Stanzione.