Under 20, impresa della Nmc: Brindisi ko

Che si affrontasse la capolista imbattuta in casa, che si trattasse di un partita importante per il prosieguo del campionato, che si giocasse in terra straniera, che quindi, fosse una vera battaglia i ragazzi under 20 Nmc ne erano pienamente consapevoli.

Soprattutto perché si sarebbero confrontati con una squadra che esprime un ottimo team e un ottimo gioco. Quando si affrontano partite come queste l'adrenalina è a mille e questa era l'atmosfera che si percepiva anche sugli spalti. Il gioco espresso sul parquet è stato di grandissimo livello e tanto è stato riconosciuto anche dai numerosi osservatori di squadre senior intervenuti per verificare lo stadio del gioco giovanile.



In partite come questa nulla si può dare per scontato, nulla può essere lasciato al caso, ma bisogna giocarsi il tutto per tutto fino al fischio finale. Gatta, Mascoli, Carnicella, Perazzo e Zlatkov pronti per animare il campo e per cercare di prevalere contro la corazzata Brindisi di Leggio e compagni.

Ritmi di gioco subito molto intensi in tutte e due le metà di gioco, Corato attacca con grande intelligenza tattica ma Brindisi è brava a concedere poco e sfruttare quei pochi spazi lasciati scoperti dai nostri. Ritmi frenetici e giocate importanti da entrambe le parti, due squadre che da anni rappresentano l’élite del settore giovanile pugliese.

Nei primi due quarti i ragazzi della Nmc, dominano senza paura, segnando tanto e difendendo come sempre avrebbe voluto coach Gatta. Il suono della sirena al primo periodo di gioco ferma il tabellone sul punteggio di 36-49.

Nello spogliatoio coach Gatta è deciso nello spronare i propri ragazzi e soprattutto ribadisce che bisogna essere bravi a restare umili, a non illudersi del risultato, perché il Brindisi ha tutte le qualità per recuperare. Bisogna rimanere concentrati: «azzerate il punteggio e continuare con quella stessa grinta vista in campo finora, tipica di voi ragazzi Nmc».

Dato ossigeno a mente e corpo, Brindisi si gioca il tutto per tutto per riscattarsi: rientra in campo concentratissima per riprendersi la partita.

È subito difesa a zona per cercare di mandare in tilt i coratini, ma con Gatta e Mascoli non c’è scampo perché prima uno e poi l’altro realizzano, da veri cecchini, punti importanti da 3 tanto da costringere il Brindisi a cambiare immediatamente difesa e tornare a uomo contro uomo.

Precisione, convinzione e tiro pulito che cominciano a far arrendere i padroni di casa, concentrati fino all’ultimo per primeggiare sul parquet di casa. Sarà proprio il campo a parlare e ad aggiudicare a Corato una vittoria preziosissima, che fa ben sperare in vista delle finali nazionali: 73-85 final score.

«Ha vinto la squadra, ha vinto l’intero gruppo che ha mostrato spirito di coesione e di umiltà in una partita di cartello come questa. Complimenti a tutti i nostri ragazzi, degni di appartenere alla nostra famiglia» così il presidente Grazia Balducci al termine del match, entusiasta ed esterrefatta dei suoi uomini.

«Che questa partita possa servire d’aiuto per completare al meglio questa fase finale. Sabato, ore 20.30, arriva Napoli al Palalosito (recupero della seconda giornata) e ci sono tutti i buoni presupposti per fare vedere una bella partita, di quelle che ti fanno appassionare a questo sport. Tutti gli ingredienti sono a disposizione, ma – scrivono dalla squadra - chiediamo maggiormente la partecipazione di tutti voi, piccoli e grandi, per tifare Nmc e credere in questo nostro progetto, che stiamo costruendo step by step, uniti come sempre. Il palazzetto gremito di gente sarà già un fattore d’aiuto per i nostri piccoli grandi combattenti. Sarete il sesto uomo su un campo comunale».

Il tabellino

Aurora: Mastrapasqua, Fiusco 9, Rollo 4, Pulli 6, Colucci 13, Pietti, Polifemo, Gallo, Stano 6, Leggio 18, Zezza 9, Quaranta 8.

Nmc: Perazzo 1, Carnicella 14, Mascoli 26, Gatta 18, Di Tommaso, Palacio 5, Zlatkov 19, Marcone, Pasculli, Lasorsa, Scaringella 2.

17-15, 19-34 (36-49), 18-23 (54-72), 19-13 (73-85).