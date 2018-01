Nmc, la capolista non fa paura

Entrare in campo ed essere consapevoli di dover dare il 101%, in una partita che vale un bottino pesante e nel palazzetto di casa gremito di gente che vuole assistere al vero basket. La Nmc, ovviamente, sapeva di avere tutti i requisiti necessari per fare bella figura, contro l’avversario che si chiama capolista e che, di certo, avrebbe dato filo da torcere ai coetanei coratini.

Ritmi di gara molto intensi sin dal primo minuto, dove si soffre in fase difensiva ma si attacca bene nell’altra metà del campo, con un gioco pulito, veloce e doloroso al punto giusto da annientare gli avversari. Sarà anche il giovane Perazzo a dare una mano all'esercito coratino, mantenendo costanza nel gioco, ma a volte con squilibri nella fase di difesa.

Certo, l’avversario si chiama Monopoli, ma gli uomini di Gatta non avevano nulla in meno che li potesse rendere inferiori. Sarà il buon gioco della Nmc a far paura agli ospiti che si attrezzano come meglio possono per non scendere da questo treno ormai in corsa. In partite come queste, però, la tensione è molto alta e le condizioni psico fisiche, purtroppo, non restano sempre alte; Gatta, infatti, viene espulso per comportamento scorretto assieme all'avversario.



Si aspetta solo il fischio della fine, si gioca fino all’ultimo secondo ma quando il tabellone segna quel risultato finale è tutt'altra gioia. Complimenti ai ragazzi, che hanno dimostrato di essere alla pari di qualsiasi tipo di squadra. Complimenti per l’alto livello mantenuto in campo, dal punto di vista tecnico e fisico.



Arriva una grande vittoria per coach Gatta, contento di aver confermato tutto l’impegno mostrato negli scorsi allenamenti, vedendo i suoi ragazzi gettare fiato e mettere il cuore in campo. Bottino conquistato ma il cammino è ancora molto lungo, restando sempre in corsa per il prestigioso obiettivo delle finali nazionali.

I tabellini



Nmc: Perazzo 9, Carnicella 14, Caputo, Mascoli 35, Gatta, Di Tommaso, Palacio 6, Zlatkov 14, Pasculli 4, Lasorsa, Scaringella 2.



Monopoli: Palmitessa 5, Caroli, Formica 20, Terruli 3, Donzelli 9, Locci, Susca 7, Calisi 22, Lauriola 11, Miccoli.



Parziali: 16-20, 25-21, 28-22, 15-14.