Nuova Matteotti Corato: «Un anno da incorniciare»

La Nuova Matteotti Corato affida ad una lettera pensieri e parole di questo 2017 che sta per concludersi.

«Quando un anno solare giunge al termine, si sa, è quanto meno doveroso fare un resoconto per rendersi conto se si sta percorrendo la strada giusta. Fermarsi, riflettere per poi fare meglio e ripartire dall'anno nuovo con la consapevolezza di migliorarsi sempre.Le delusioni, quelle sportive, sono quelle che devono spronare, consapevoli dei propri limiti e delle proprie potenzialità, sono quelle che insegnano dove non sbagliare, sono quelle che ti servono per migliorare per i prossimi match.

Ne sa qualcosa l’U20 d’eccellenza, che ha fatto molto bene finora, ma con qualche rimpianto, viste alcune sconfitte in terra ospite, che hanno evidenziato l’ottimo livello delle nostre giocate ma che per poco non hanno permesso di chiudere in testa la prima fase del campionato.

Bene anche tutto il settore giovanile, ancora alle prime armi ma con tanta voglia di dimostrare quanto realmente siano capaci di fare, affrontando qualunque tipo di avversario. Non è certamente da sottovalutare la vittoria del campionato Under 13, quali campioni regionali e le finali nazionali Jtg sempre Under 13.

A far da sfondo ai grandi ci pensa il minibasket, ottima vetrina della nostra società, visti i risultati di partecipazione ai tornei, spirito di gruppo e coesione tra staff e bambini. Non è stato un caso se i nostri bambini, le nostre ragazze e il nostro staff hanno ricevuto il "premio simpatia" al torneo internazionale di Fermo lo scorso giugno.

Un anno, inoltre, che ha visto protagonista la NMC unirsi agli amici della Talos Basket Ruvo, per quello che riguarda il campionato di serie C silver, e alla Virtus Corato per il campionato di promozione.

Ottima occasione per i nostri under di poter emergere anche su parquet importanti, scontrandosi con giocatori di tutto rispetto, formandosi e crescendo, insomma, in tutti i loro aspetti, da uomini a giocatori.

A tutto questo aggiungiamo che siamo l’unica società a Corato ad avere un settore femminile nel basket con under 18 e serie C (un settore di tutto rispetto visto che le ragazze stanno facendo un ottimo campionato).

Il risultato, alla fine, vien da se'. Le ottime qualità dello staff targato Nmc arricchito ad ogni stagione sportiva di eccellenze del basket ci mostrano che con il duro lavoro sui campi e con pazienza, i risultati, prima o poi, arrivano. Siamo sulla carreggiata giusta, la percorriamo senza mai fermarci per ottenere ciò che ci spetta, senza dimenticare per noi le vittorie non sono solo quelle sul campo ma anche quelle di creare interesse, crescita e passione per questo bellissimo sport.

E intanto, il 2017 si conclude così, con gli auguri da parte di tutta la famiglia Nmc. Ci si vede il prossimo 2018 con la stessa voglia di riuscire qualunque sia la difficoltà, affrontandola e non temendola.