Nmc a Bassano Del Grappa con il gruppo esordienti

Quando si tratta di far divertire giocando la Nmc non trova riposo neanche per le feste natalizie. Divertimento e gioia sono le peculiarità da cui partire sin da subito, utili per formare al meglio i nostri cestisti. Questa volta il gruppo di categoria Esordienti, guidato da Carlo Paparella (Alberto di Salvia impossibilitato a partecipare) con il supporto di Vincenzo Di Gennaro sarà protagonista di un "Natale a 5 stelle".

Tre giorni di alto livello di basket, viste le squadre di pregio e valore non solo a carattere nazionale ma anche internazionale come Ljubljana Kk Jance. Allo stesso tempo saranno giorni di relax, visto il periodo Natalizio e in considerazione del fatto che per noi già partecipare è un successo in quanto i risultati sportivi ora vengono in secondo piano. «Mettere a confronto diverse realtà cestistiche per imparare sempre qualcosa di più nuovo e garantire ai piccoli la possibilità di migliorarsi divertendosi»: questo l’obiettivo per eccellenza per i bambini del nostro minibasket.

Da oggi fino al 30 dicembre la Nmc parte per vivere il Natale in compagnia di una famiglia diversa dal solito, internazionale così come è nello spirito di queste festività.