Ciclismo, in città il sesto "Trofeo Festalfa"

Saranno oltre 150 i partecipanti alla gara ciclistica “Trofeo Festalfa” che si terrà domenica 9 settembre a Corato.



La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Quarat Bike, ha ricevuto le adesioni da parte di ciclisti, per la categoria giovanissimi (età compresa tra i 7 e i 12 anni), provenienti non solo da Corato e dalla Puglia, ma anche dalle regioni di Centro e Sud Italia.

«Non ci aspettavamo tutto questo seguito per la sesta edizione della nostra gara ciclistica – commenta il presidente di Quarat Bike, Gaetano Nesta – Ciò non fa che riempirci d’orgoglio, visto che alla manifestazione parteciperanno anche società sportive provenienti da Centro e Sud Italia. Ciò significa che il nostro territorio è valido attrattore non soltanto per le sue bellezze intrinseche ma anche per gli eventi che riesce ad organizzare, contribuendo così a far girare l’economia della nostra città».

La gara, che avrà inizio alle 17.00, si snoderà tra piazza Vittorio Emanuele (luogo di ritrovo), via Aldo Moro, via San Felice e via San Domenico. Al fine di garantire la sicurezza sia degli atleti, degli spettatori che dei residenti, per l’accesso alle proprietà private, la viabilità cittadina subirà delle variazioni, con alcune strade chiuse al traffico veicolare.

In particolare per il 9 settembre sarà valida l’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle 14.00 alle 21.00 del, interesserà piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 47 al civico 60; piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 32 al civico 46; piazza Vittorio Emanuele corsia centrale; via Aldo Moro nel tratto stradale compreso da Piazza V. Emanuele a via San Felice; via San Domenico nel tratto stradale compreso tra via San Felice a Piazza Vittorio Emanuele; via San Felice nel tratto stradale compreso da via San Domenico a via Aldo Moro.

Inoltre sarà vigente il divieto di transito interesserà le seguenti vie: via Monte Vodige nel tratto stradale compreso da Piazza Mentana a via XXIV Maggio; via Cirillo nel tratto stradale compreso da via XXIV Maggio a via Aldo Moro; via XXIV Maggio nel tratto stradale compreso da via Aretino a Piazza Vittorio Emanuele; via Aldo Moro nell’ulteriore tratto compreso tra via Bonzetti e via San Felice, via Raffaello nel tratto compreso tra Piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Tiziano nel tratto compreso tra Piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Pergolesi nel tratto compreso tra Piazza Savoia e via Aldo Moro; via Petrella nel tratto compreso tra Piazza Savoia e via Aldo Moro; Corso Cavour nel tratto compreso tra via Duomo e via Aldo Moro.

Istituito anche il divieto di sosta in Piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 1 al civico 31 escluso mezzi autorizzati necessari per l’organizzazione della gara (società, atleti, giudici, allestimento, etc.) purché muniti di apposito pass esposto sul cruscotto del veicolo.