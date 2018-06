Tennis, il “Tandoi” ai play off

Il Circolo Tennis Tandoi Corato da neopromossa ha raggiunto l’obiettivo della salvezza anticipata ma soprattutto ha conquistato l’ultimo posto utile nel proprio girone per poter aver accesso ai play-off che definiranno le squadre promosse al campionato di serie C del 2019.



Domenica 27 maggio si è completata la fase regionale a gironi del campionato di tennis a squadre serie D-1.



Pur non potendo mai contare su Peppino Fiore, giocatore con la migliore classifica (3.1), il Tandoi si è ben difeso classificandosi al quarto posto, vincendo con punteggio pieno con Canosa, Copertino e Bitonto, perdendo di misura con il Ct Andria e col Bitritto e arrendendosi nettamente solo al glorioso Ct Taranto, che tra le sue fila schierava l’ex giocatore professionista Daniele Ceraudo, capace nella sua carriera di incrociare le racchette con un assoluto mito come Roger Federer.

Ottimo l’apporto di tutti i componenti del team (rigorosamente coratini), a cominciare da Francesco Gallo e Ciccio Mintrone perfetti nei singoli disputati negli scontri diretti, per proseguire con Duccio Tedone, che in doppio ha inanellato prestazioni eccellenti rischiando di sovvertire i pronostici sia con l’Andria che col Bitritto. Infine plauso speciale per il più giovane della squadra, Marco Colella, che dopo vari anni di assenza dai palcoscenici agonistici ha ritrovato la confidenza col campo, riuscendo ad aggiudicarsi tre dei quattro singoli giocati e ad esprimersi ad alti livelli anche in doppio.

Grande soddisfazione per gli atleti, per il presidente Luigi Addario, per i soci e per gli sponsors, Selezione Casillo sponsor della squadra e Pastificio Granoro sponsor storico del Circolo Tennis, molto presenti in questa difficile avventura.

Ora si attende il sorteggio che delineerà il tabellone dei play-off a 16 squadre, le cui semifinaliste saranno premiate con la promozione al campionato nazionale di serie C. “Si tratta di un’impresa molto ardua, ma i ragazzi potranno affrontarla con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere” dicono dal Circolo tennis Tandoi.