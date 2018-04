“Ecotrail San Magno”, una giornata di sport all’aria aperta

Scoprire il territorio, le bellezze della Murgia, praticando sport all’aria aperta. È questo l’obiettivo dell’associazione sportiva dilettantistica Atletica Amatori Corato che ha promosso l’evento sportivo – culturale “Ecotrail San Magno” in programma per domenica 8 aprile nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



Un’iniziativa che si inserisce nel solco di una serie di attività promosse dall’Atletica amatori, da sempre attiva nella promozione di un sano stile di vita finalizzato al benessere collettivo attraverso la diffusione di buone pratiche.

I dettagli di “Ecotrail San Magno” saranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio alle 18.30 nella sala verde di Palazzo di Città.

A spiegare i particolari dell’iniziativa saranno: Giuseppe Fariello, presidente dell’Atletica Amatori; Sabino Castrigno, vice presidente Atletica Amatori; Cesareo Troia, vice presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Giuseppe Moliterni, presidente Gravina Festina Lente; Massimo Mazzilli, sindaco di Corato; Gaetano Nesta, assessore allo sport del Comune di Corato. Sono previsti interventi da parte di altre figure che hanno consentito la realizzazione dell’evento.

«La presentazione dell’Ecotrail San Magno sarà l’occasione per poter diffondere in maniera capillare la specificità del nostro progetto, ampiamente condiviso dell’Ente Parco, e dall’amministrazione comunale di Corato» spiega Giuseppe Fariello, presidente Atletica Amatori Corato.

«Sarà l’occasione per parlare e diffondere la pratica dello sport, contestualizzando anche l’idea di un patrimonio culturale, inteso come unicità di un ambiente che, per la congiuntura di aspetti naturali, antropici, climatici, culturali e enogastronomici è in grado di soddisfare anche le aspettative di un turismo lento che ha come punto di forza e di qualità la sostenibilità» ribadisce Fariello.

La manifestazione si svolgerà in un luogo di notevole interesse storico, essendo una zona abitata sin dalla tarda età del bronzo: lo testimoniano la vicinissima Chiesetta Neviera e la Necropoli di tombe a tumulo di San Magno, luoghi che sarà possibile visitare nel corso dell’Ecotrail.