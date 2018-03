Tennis, Giuseppe Monterisi vince il 33esimo trofeo "Pasta Granoro"

Ancora una volta il Trofeo di Tennis Pasta Granoro ha regalato agli appassionati di questo sport grandi emozioni.



Concluso con una finale degna della sua fama, la 33esima edizione del torneo nazionale di 3a categoria che si svolge a Corato durante l’ultima settimana di marzo, ha visto avverarsi le previsioni dei compilatori dei tabelloni. A sfidarsi per il titolo infatti si sono trovati Giuseppe Monterisi testa di serie n° 1 contro Luigi Bianchi, testa di serie n° 2.

Il torneo ha impegnato i campi del “Tandoi” per ben 12 giorni. Il maltempo, che in alcune giornate ha imperversato, ha fatto slittare la finale a martedì 27 marzo. Anche quest’anno un centinaio i partecipanti, provenienti prevalentemente dalla Puglia e dalle regioni limitrofe. Ben 16 gli atleti del vivaio coratino.

Il miglior risultato tra gli atleti coratini lo ha conseguito Francesco Gallo che, vincendo negli ottavi di finale contro Emanuele Di Mango, ha incontrato, nel turno successivo, Francesco Mintrone che aveva vinto, al terzo set, Mauro Caprioli, un promettente under 16 proveniente dal C.T. Melfi. Le avverse condizioni meteorologiche dei giorni precedenti hanno costretto l’organizzazione a imporre ai due atleti il doppio turno. In serata, la tifoseria coratina si è dovuta dividere, quindi, per sostenere i due atleti in un derby all’ultimo smash. La necessità di svolgere due match nella stessa giornata ha penalizzato Mintrone. L’incontro si è concluso con un 6/1 – 6/4 in favore di Gallo, che si è così aggiudicato l’accesso in semifinale.

A seguire Gallo ha dovuto cedere il passo a Luigi Bianchi tesserato per lo Sporting Club di Trani, l’incontro molto combattuto, nonostante un risultato bugiardo, si è concluso con un 6/1 – 6/4 in favore di Bianchi.

Nella parte alta del tabellone Giuseppe Monterisi ha avuto la meglio contro Adriano Diodovich, con un secco 6/1-6/1.

È stata, però, la finale a regalare forti emozioni tennistiche, lasciando spesso gli spettatori con il fiato sospeso. L’incontro, durato poco meno di tre ore, si è concluso in tre set. La testa di serie Monterisi si è ben presto distinta concludendo il primo set con un punteggio di 6/3. Nel secondo set, Bianchi, che riesce a trovare una falla nel gioco dell’avversario, chiude la rimonta con il punteggio di 6/1.

Decisivo e coinvolgente è stato l’ultimo set che ha visto i due giovani atleti combattere in campo come due gladiatori. Per portare a casa la vittoria, Monterisi, che si era ritrovato ad annegare in un 5/2 in favore dell’avversario ha dovuto ritrovare la concentrazione persa vincendo, così, la finale con il punteggio di 7/5.

Questo è solo l’inizio della stagione tennistica 2018 per il Circolo Tennis “G. Tandoi”, già pronto per il Campionato di D1 maschile che a breve inizierà con la fase regionale.

Sui campi del Circolo Tennis “G. Tandoi” sono ancora in corso le lezioni di scuola tennis che termineranno a giugno prossimo. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi di tennis di 1° e 2° livello per adulti, mattutini e serali e ai corsi intensivi estivi per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.