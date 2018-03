Rugby, Corato sconfitto dal Cus Cosenza

Questa domenica il Rugby Corato ha disputato la partita casalinga contro la formazione calabrese del Cus Cosenza, squadra battistrada del campionato presentatasi a Trani da imbattuta. La gara valida per la quindicesima giornata del Campionato di Serie C Girone "Puglia-Basilicata-Calabria" si è disputata in un clima invernale con pioggia.



A differenza della gara precedente il Corato ha schierato a referto tutti i 22 giocatori possibili, dando un turno di riposo agli infortunati Ventrella, Conca, Farucci, Strippoli C. e Caldarola. Novità di giornata: il cambio di ruolo di Fabio Arresta che passa da terza linea a tallonatore a tempo pieno e, il rientro di Francesco Arsale, in campo dopo un’assenza prolungata.

La partita è terminata con la vittoria della formazione calabrese che ha marcato otto mete a fronte dello zero sul tabellino del Corato.

Così come avvenuto per la gara di andata, il Corato è sceso in campo concentrato e con la consapevolezza di non aver nulla da perdere al cospetto della squadra che sta dominando il campionato.

Per una squadra come quella coratina partite con avversari di questa caratura sono occasione di crescita: tra i pregi della squadra avversaria, quello da cui prendere esempio è la gestione del ritmo partita.

La partita è giunta a conclusione di quattro turni di campionato in cui il Corato ha giocato con le prime quattro formazioni della classifica. Dopo la pausa pasquale il Corato disputerà due partite casalinghe, la prima domenica 8 aprile con il Bitonto.

Formazione Rugby Corato: 1. Michele Strippoli, 2. Fabio Arresta (16. Claudio Bucci), 3. Michele Lamura, 4. Luca Rutigliano, 5. Francesco Campanale, 6. Aldo Pisicchio (17. Francesco Arsale), 7. Paolo Marchese (18. Domenico Calviello), 8. Riccardo Parziale (19. Luciano Petrone), 9. Gianluigi Mazzilli (vicecapitano), 10. Edo Marchese, 11. Vincenzo Lupo, 12. Domenico Miscioscia, 13. Mariano Ndzinga (20. Ndongo Ali Alaje), 14. Luigi Vitale, 15. Cataldo Piccolomo (capitano), (n.e. 21. Fabrizio Caldarola, 22. Vito Conca). Dirigente Accompagnatore: Giuseppe Farucci.