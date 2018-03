Rugby, Corato schiacciata dal Cus Potenza

Sul campo della Polisportiva “Ponte Lama” di Trani si è disputata Rugby Corato-Cus Potenza Rugby, gara valida per la 14esima giornata del Campionato Serie C Girone "Puglia-Basilicata-Calabria".

Alla vigilia la sfida alla vicecapolista si presentava ostica per i ragazzi coratini allenati da Mister Lorenzo Di Ruvo, sia per la caratura dell’avversario, sia per i soli 17 giocatori convocabili per la gara.

L’intera prima frazione ha visto gli ospiti imporre il proprio gioco, partendo dalla solidità di mischia ordinata e touch. Il punteggio di 0-40 con cui si è concluso il primo tempo evidenzia l’andamento della prima frazione.

Pur non celebrando una sconfitta, il risultato finale di 0-52 rappresenta i valori tecnici espressi dalla gara in cui il Corato ha giocato al massimo delle attuali possibilità, confrontandosi con una compagine superiore per organizzazione ed esperienza. L'allenatore del Corato ha dato spazio a tutti i giocatori a referto. Nel prosieguo il Corato continuerà a lavorare nel contesto di una partecipazione al campionato in cui si punta a crescere.

Lo stop ai campionati per gli impegni della Nazionale dovrebbe permettere all'allenatore di recuperare alcuni infortunati.

Prossimo impegno domenica 25 marzo a Trani sul campo della Polisportiva “Ponte Lama” con la capolista Cosenza, partita che giunge a conclusione di quattro partite in cui il Corato avrà giocato con le prime quattro formazioni della classifica.

Formazione Rugby Corato: 1. Mascoli, 2. Petrone (16. Rutigliano), 3. Lamura, 4. Strippoli C., 5. Campanale, 6. Calviello, 7. Ventrella (17. Strippoli C.), 8. Arresta, 9. Mazzilli (vice capitano), 10. Marchese E., 11. Lupo, 12. Parziale R., 13. Piccolomo (Capitano), 14.Pisicchio, 15. Miscioscia. All. : Di Ruvo