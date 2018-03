Iron Bike, festa triste a Castel del Monte: apprensione per un atleta in ospedale

Gli ingredienti per una doppia festa, se non tripla, c’erano tutti. L’ottimo numero di partenti (ben 400) e la vittoria di CapitanCarrer (Maurizio Luigi) nel giorno del suo 49° compleanno, il quinto nelle vesti di organizzatore e coordinatore del campionato di corse ciclistiche in fuoristrada "Iron Bike". Ma il cielo, azzurro e terso sin dalle prime luci del mattino, si è improvvisamente incupito quando intorno al km 10 di gara un grave incidente è occorso a uno dei più stimati atleti di tutto il panorama ciclistico pugliese.

L'incidente

In discesa, lungo uno dei tratti più suggestivi dell’intero tracciato e nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Leonardo Colucci, 37 anni di Alberobello, è stato vittima di una rocambolesca e violenta caduta. È attualmente al policlinico di Bari e la prognosi è riservata. Le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche e in tanti, tra i corridori, si sono fermati a prestare i primi soccorsi, abbandonando di fatto la gara.

Successivamente all’intervento del presidio medico del percorso (autoambulanza con personale medico), Leonardo è stato trasferito all’ospedale Bonomo di Andria e di lì al Policlinico di Bari, dov’è attualmente ricoverato. Ad assisterlo la famiglia e i compagni di squadra della ASD New Cycling Team. Non appena disponibili notizie certe e/o bollettini medici questa news sarà integrata, con l’accorato augurio di dover raccontare solo miglioramenti. Nel frattempo ogni festeggiamento post tappa è sospeso.

La gara

Denominata "V Mediofondo Castel del Monte", la competizione ciclistica dedicata alle mountain bike si è svolta sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana con partenza e arrivo presso il C.A.T. nei pressi del ristorante "L'Imperatore". L'evento è stato patrocinato dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del comune di Andria e rappresenta una delle più importanti "classiche" ciclistiche della regione Puglia.

«Resisti, guerriero. Ti stiamo aspettando - si legge nel comunicato stampa congiunto New Bike Andria (organizzatrice della gara) e Iron Bike - Abbiamo da poco appreso che le condizioni dell’atleta coinvolto nella caduta di oggi restano gravi. Le classifiche, lo spumante, le nuove maglie assegnate sono cosa irrisoria rispetto a quanto successo e quindi tutti gli aspetti ludici sono sospesi. Forza Leonardo, tutto il circuito è con te».



Caloroso il ringraziamento ai primi soccorritori: «Tra i primi che si sono fermati c’erano anche dei ciclisti che nella vita di tutti i giorni svolgono la professione, anzi la missione, di medico. Con loro sono stati tanti gli atleti che hanno sospeso la gara (dalla classifica finale si evince che sono circa un quarto del totale) e i messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione che in questi minuti stanno pervenendo sui nostri canali social vanno ben oltre la semplice sportività. Tutto questo calore vorremmo che arrivi, intatto, a Leonardo».