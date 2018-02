Rugby, il Corato torna sconfitto da Foggia

Domenica scorsa il Rugby Corato ha disputato la gara contro il Foggia valida per la dodicesima giornata del campionato Seniores “Puglia-Basilicata-Calabria”. La partita è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 33-6 frutto delle cinque mete marcate dai padroni di casa a fronte delle due punizioni messe a segno dai biancoverdi coratini.

I biancoverdi sono entrati in campo con un triangolo allargato con Miscioscia, Di Benedetto e Farucci spostando Piccolomo a centro e, Arresta in terza linea spostando Caldarola a pilone.

Sin dai minuti iniziali la partita si è segnalata per il buon ritmo, alla buona organizzazione della manovra dei padroni di casa il Corato ha cercato di opporre una difesa disciplinata.

Il Foggia si è portato in vantaggio al 10’ con una meta marcata dal secondo centro al termine di diversi minuti in attacco nella metà campo coratina. I coratini hanno reagito allo svantaggio e si sono portati nella metà campo avversaria e, dopo un fallo capitan Piccolomo ha realizzato la punizione con cui ha accorciato le distanze sul 5-3.

Si è andati al riposo sul 19-3 in favore del Foggia che nella prima frazione ha avuto più possesso palla e più territorio.

Il Corato è rientrato in campo più propositivo palla in mano, i possessi delle due squadre si sono alternati durante tutta la seconda frazione. Il Corato ha realizzato una punizione per il momentaneo 19-6 e non concretizzato due attacchi con maul nella 22 avversaria, subendo due mete del Foggia negli ultimi 10 minuti di gara per il definitivo 33-6.

Per il Corato una partita giocata in emergenza con numerosi assenti in quella che è stata la penultima trasferta del campionato, delle ultime cinque gare del campionato il Corato ne disputerà quattro “casalinghe” sul campo di Trani. Prossimo impegno il 4 marzo in casa con il Potenza.

Formazione Rugby Corato: 1. Michele Strippoli, 2. Riccardo Parziale (16. Claudio Bucci), 3. Fabrizio Caldarola, 4. Claudio Strippoli, 5. Francesco Campanale, 6. Pasqualefabio Arresta, 7. Francesco Ventrella, 8. Aldo Pisicchio (17. Paolo Marchese), 9. Gianluigi Mazzilli (vice capitano), 10. Edo Marchese, 11. Andrea Di Benedetto, 12. Cataldo Piccolomo (Capitano), 13. Vincenzo Lupo, 14. Giuseppe Farucci, 15. Domenico Miscioscia. Piazzola: Piccolomo 2/2; Ammoniti: Parziale