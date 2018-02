Il Circolo Tennis “G. Tandoi Corato” Pasta Granoro si è aggiudicato la Coppa invernale 2017/18, competizione regionale limitata ai giocatori con classifica quarta categoria. Dopo aver ipotecato il successo nella finale d'andata, giocata in casa e conclusasi con il punteggio di 3-0, grazie alle vittorie di Duccio Tedone e Marco Colella nei singoli e degli stessi due alfieri nel doppio, il suggello finale è arrivato sui campi del C.T. Taurisano.



Indisponibile Marco Colella, il Circolo tennis “G. Tandoi” Corato ha schierato Gigi Mazzilli e Duccio Tedone nei singolari, ma è stata sufficiente la vittoria di quest'ultimo nel proprio singolare col punteggio di 6-4 6-2 per definire la contesa e consentire ai coratini di alzare il meritato e prestigioso trofeo.

Si tratta di una vittoria molto importante, al termine di un percorso lungo, iniziato con i gironi della fase provinciale a novembre, nella quale grande supporto hanno dato, soprattutto in doppio, le cosiddette "riserve" Gigi Mazzilli, Gigi Faretra e Aldo Colella, culminato con i play-off disputati tra Gennaio e Febbraio. Proprio nella fase finale sono saliti in cattedra i due assoluti protagonisti della vittoria: Duccio Tedone e Marco Colella. Probabilmente il momento decisivo si è avuto con la vittoria negli ottavi, al doppio decisivo, contro il glorioso CT Bari, occasione nella quale Duccio Tedone ha mostrato il suo valore non solo in singolo ma soprattutto in doppio. Grande soddisfazione per il presidente Luigi Addario, per lo staff, per i soci del Circolo e per l’intera scuola tennis, condotta dalla maestra nazionale Luigia Loconte, che ha sfornato alcuni atleti protagonisti della manifestazione.

La direzione del circolo in questi ultimi anni ha deciso di ritornare a puntare forte su una squadra agonistica composta esclusivamente da giocatori coratini. Molti di loro ritornati a casa dopo esperienze in altri circoli limitrofi. Primo fra tutti Francesco Gallo rientrato nel 2016 e già protagonista della promozione dalla D2 alla D1 nel 2017.

Sarà proprio la D1 il piatto forte della primavera-estate del Circolo Tennis “G. Tandoi” Corato, un ritorno dopo 12 anni, impreziosito dagli acquisti dell'ultima ora di due baluardi del tennis coratino quali Peppino Fiore e Ciccio Mintrone. Loro due affiancheranno Francesco Gallo, Duccio Tedone e Marco Colella, con l'obiettivo di confermare la categoria e, perché no, sognare la promozione nel campionato nazionale di serie C.