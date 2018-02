C'è una coratina nel team Aquarius che nei giorni scorsi ha portato a casa diverse medaglie ai Campionati Regionali Fin Puglia stagione 2018. È la giovane Emanuela Lafranceschina, si è aggiudicata una medaglia d’argento.

La squadra agonisti categoria Assoluti allenati dal coach Fabrizio Addamiano è stata decretata Campione Regionale per la disciplina del Nuoto di Fondo nella piscina da 50 mt del Centro Universitario Sportivo di Bari: lì si sono svolti i Campionati Regionali Indoor, organizzati dal Comitato Regionale Fin, confermandone l’interesse e l’impegno anche per questo settore.



Il risultato è stato ottenuto sommando il punteggio dei risultati delle classifiche individuali di categoria delle prime tre posizioni per le gare di 3 km e 5 km.

Il tempo assoluto più veloce confermando predisposizione ed esperienza di Campione Regionale per la distanza dei 5 km è stato di Michele Sassi con 57.30”, dominio anche per questa stagione, seguito dal fedele compagno di squadra Addati Davide altrettanto veterano per le gare lunghe con 58.09”.

Seguono ancora due medaglie d’argento per le categorie Juniores e Cadetti Femmine con i rispettivi tempi per Raffaella Ruocco ed Emanuela Lafranceschina per 1.05” ed 1.06”.

Ancora a podio per la categoria Ragazzi Femmine medaglia di bronzo per Angelica Cancellaro con il tempo più veloce per la categoria Ragazzi di 42.38” preceduta, solo sul risultato confermandone il gene di famiglia, Ludovico Sassi con il tempo più veloce per la categoria Ragazzi di 35.35”nella gara dei 3 km seguito da Quarto Gabriele con medaglia di bronzo a 39.51”.

Soddisfazione del coach che dichiara: «quando ci sono carattere e volontà i risultati si ottengono ed è ancora più gratificante in una gara così selettiva, a differenza delle gare corte e dei velocisti, in cui per questa disciplina prevale una determinazione soprattutto mentale. Prossimo appuntamento saranno i Campionati Regionali ed interregionali Federali di Nuoto in Acque Libere che saranno ospitati per questa stagione a Bisceglie i primi di Giugno».

Altro impegno agonistico di nota è per i Master seguiti dal coach Cecilia Piarulli impegnati nel Campionato Regionale di categoria con oltre 600 atleti iscritti organizzati sempre dal Comitato Regionale Fin nelle piscine dei centri sportivi di Noci e Bitonto.

Si è aggiudicata la medaglia d’oro con il titolo di Campione Regionale di categoria per la gara di 50 mt Rana, recente Master, l’atleta Manuela Mennitti e medaglia d’argento per 100 mt Misti, a proposito di gene di famiglia è la mamma di Raffaella Ruocco premiata al Campionato Regionale di Nuoto di Fondo.

Altro gene ereditario è per Messina Silvia, dirigente e tecnico Aquarius, premiata Campione Regionale per 100 mt Misti e per il papà Messina Felice medaglia d’argento per 100 mt e 200 mt Misti.

Campione Regionale con oro per Silvana Valentino nella specialità 400 mt Misti e medaglia d’argento per 400 mt Stile Libero. Ancora medaglie con Giuliana D’Introna, nuovo ingresso per il gruppo Master, con bronzo 200 mt e 200 mt Stile Libero, seguono Piromalli Maurizio e Casieri Marco con medaglia di bronzo rispettivamente per le gare 400 mt Stile Libero e 400 mt Misti.

Marzia Messina, giovane dirigente Aquarius, ricorda: «pronti nuovi stimoli nel pieno della stagione natatoria per gli tutti gli Agonisti in vista del prossimo appuntamento a Canosa presso il centro sportivo di casa che porterà la partecipazione di circa 300 atleti con l’11esima edizione del Trofeo di Nuoto Circuito Nazionale Supermaster e Premio Coni Puglia “a Maruzzella” per il 18 marzo e con le qualifiche e le finali dei Campionati Regionali e Nazionali in vasca corta».