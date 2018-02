Il Circolo tennis “Tandoi” in finale al Campionato invernale

A sei mesi della promozione in D1 i tennisti coratini si mettono nuovamente in evidenza nel Campionato invernale maschile di quarta categoria, qualificandosi per la finale.



L’avventura comincia lo scorso autunno. La squadra è costretta, per motivi di classifica, a privarsi del protagonista indiscusso della fresca promozione in D1, Francesco Gallo. Nonostante ciò, può disporre di un ottimo organico: Gianluigi Mazzilli, Duccio Tedone, Cataldo Colella, Marco Colella e Luigi Faretra.

Il torneo si disputa al meglio delle tre partite: due singolari e un doppio. Ogni partita, in caso di parità, si decide attraverso un Long Tie Break a 10 punti.

Si parte con la prima fase, la fase provinciale a gironi. Nella prima partita il Corato affronta il Giovinazzo in trasferta. Subito la prima difficoltà, forse la partita più importante che segna una svolta emotiva per tutta la squadra. Le squadre si trovano sull’1-1 dopo i due singolari. Luigi Faretra e Gianluigi Mazzilli sono impegnati in un complicatissimo doppio decisivo, in cui sono in svantaggio di un Set. Con tanto coraggio ed un pizzico di fortuna rimontano e vincono la lotteria del Long Tie Break. Non è solo una vittoria, è un gruppo che si sente subito squadra.

Dopo quel momento difficile la squadra vola letteralmente e vince agilmente anche contro: il T.C. Trani, lo S.C. Trani, il Lig Barletta e il T.C. Bitonto, qualificandosi per la fase regionale.

Agli ottavi di finale il Corato affronta il CT Bari che si rivela un osso piuttosto duro. Dopo i singolari sul punteggio di 1-1, Duccio Tedone e Marco Colella non tentennano e si aggiudicano con autorità il doppio decisivo, segnando una nuova svolta nel torneo. La squadra si aggiudica con un 3 a 0 i Quarti contro il Massafra.

Nella semifinale si gioca in trasferta contro il Palagiano. Letteralmente in trasferta. Il Palagiano, infatti, oltre agli atleti in campo, può contare su un tifo straordinario che condisce il tutto di un’atmosfera calorosissima, che caratterizza in modo particolare le fasi più concitate dei match. Ma ancora una volta il Circolo Tennis “G. Tandoi” Corato la spunta e si qualifica alla finale regionale che si disputerà in due incontri, andata e ritorno, contro il C. T. Taurisano vincitore della parte alta del tabellone.

Nella prima giornata, l’11 febbraio sarà il Circolo tennis “G. Tandoi” Corato ad ospitare gli avversari. A seguire, il 18, in trasferta il Corato affronterà il CT Taurisano per la partita conclusiva di questo affascinante Torneo.