Rugby, il Corato ha la meglio sulla Kheiron Academy di Villa Castelli

Per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie C “Puglia-Basilicata-Calabria” sul campo della “Polisportiva Ponte Lama” di Trani la formazione seniores del Corato ha affrontato la formazione brindisina della Kheiron Academy Rugby di Villa Castelli.

Il punteggio finale di 16-5 in favore del Corato è giunto al termine di una gara combattuta, in cui è risultata decisiva la precisione dalla piazzola di capitan Piccolomo. Un convincente 4 su 4 sui calci ha fruttato gli 11 punti di differenza fra le due squadre al fischio finale.

Alla vigilia l’allenatore Lorenzo Di Ruvo doveva fare i conti con le defezioni di Conca, Strippoli R., Caputi, Pisicchio e Petrone e, decideva di giocarsela inserendo Rutigliano, Curtatone e Vitale. Entrava in campo un 15 di partenza giovanissimo, con Ventrella e Mascoli unici veterani.

Il primo tempo è terminato 16-0, frutto della meta di Luigi Vitale cinico a trasformare in meta una palla vagante persa dagli avversari nella metà campo coratina e, delle punizioni trasformate da Cataldo Piccolomo.

Nella seconda frazione di gara il Corato ha subito la meta ospite per il 16-5 parziale ed ha fallito una punizione con Edoardo Marchese a pochi minuti dalla fine. Nel mezzo Di Ruvo ha potuto dare minutaggio a tutti i giocatori andati a referto con i subentranti Di Benedetto, Lasorsa, Bucci, Strippoli M., Marchese P.

Dopo la pessima prestazione a livello di indisciplina nella precedente gara, in questa si sono registrati dei miglioramenti soprattutto nella prima frazione di gara, da rivedere la tenuta disciplinare nel secondo tempo in cui i biancoverdi hanno ricevuto una ammonizione e penalità sui punti di incontro.

Sebbene con questo risultato il Corato ha conquistato la quarta vittoria stagionale, la nota migliore della giornata è l’aver ulteriormente abbassato l’età media della squadra in campo per una formazione che in questa gara non ha demeritato nelle fasi di conquista e sui due lati del campo. Prossima gara a Barletta l’11 febbraio la prima di due trasferte consecutive in cui i biancoverdi saranno ospiti di Draghi Bat e Foggia.

Decima giornata Campionato Serie C Girone 2 "Puglia-Basilicata-Calabria"

Corato-Kheiron Academy Rugby: 16-5 (1-1 mete)

Formazione Rugby Corato: 1. Enzo Mascoli (16. Claudio Bucci), 2. Michele Lamura, 3. Giuseppe Emanuele Curtatone, 4. Claudio Strippoli, 5. Luca Rutigliano (17. Michele Strippoli), 6. Francesco Campanale (18. Fabio Arresta), 7. Francesco Ventrella (19. Paolo Marchese), 8. Fabrizio Caldarola (20. Domenico Calviello), 9. Gianluigi Mazzilli (vicecapitano), 10. Edoardo Marchese, 11. Luigi Vitale (21. Massimiliano Lasorsa), 12. Vincenzo Lupo, 13. Ali, 14. Giuseppe Farucci (22. Andrea Di Benedetto), 15. Cataldo Piccolomo (capitano).

All.: Lorenzo Di Ruvo

Cartellini: Caldarola.

Meta Corato: Vitale

Piazzola: Piccolomo 4/4 , Marchese E. 0/1