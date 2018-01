La “Festa del Rugby”, cinque partite in una serata

Contenuto consigliato Il sostegno della Regione Puglia alle famiglie dei pazienti affetti da demenza Le foto

Si riapriranno il 1° febbraio i termini per presentare alla Regione Puglia, per il tramite del portale Puglia Sociale, delle domande di sostegno economico al pagamento della retta mensile per la fruizione dei Centri Diurni per le Demenze iscritti al Catalogo Regionale. Lo rende noto