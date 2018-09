Rifiuti in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Rifiuti in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Rifiuti in via Barletta Grumo, angolo Via Scannagatta. Copyright: CoratoLive.it

Rifiuti in via Barletta Grumo, angolo Via Scannagatta. Copyright: CoratoLive.it

Rifiuti in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Che si tratti città o campagna, lo scenario non cambia. Tutto a causa di coloro che ignorano davvero cosa sia la civiltà.

Parliamo di rifiuti abbandonati, come segnalato da due lettori al numero Whatsapp della redazione 389 217 01 80.

La prima segnalazione riguarda la zona a ridosso della fontana pubblica di via Andria, all'altezza del club Juventus. «Alle spalle del muretto c'è davvero uno scempio» commenta il lettore. E come dargli torto, guardando le immagini.

Si passa poi in via Barletta Grumo, angolo Via Scannagatta. «È un continuo deporre di rifiuti di ogni genere» racconta un altro lettore. «Nei giorni scorsi hanno anche appiccato il fuoco, arrecando danni agli alberi vicini. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio».