"Scalino" pericoloso sul corso, un giovane in carrozzina: «Per favore riparatelo»

Un po' di catrame e maggiore attenzione.

Non chiede altro il lettore diversamente abile che segnala la presenza - lungo corso Mazzini, nei pressi della banca popolare di Puglia e Basilicata - di un pericoloso "scalino" che si è venuto a creare a ridosso di una rampa per l'accesso a un marciapiede.

«Sono in carrozzina» scrive il ragazzo al numero Whatsapp della redazione 389 217 01 80.

«Per favore fate andate a mettere al più presto possibile un po' di catrame a una rampa vicino a San Giuseppe: questa strada la faccio ogni giorno e se non sto attento mi posso cadere con la carrozzina in avanti. Vi chiedo solo un favore - continua rivolgendosi al Comune -: di mandare a sistemare questa rampa non solo per me, ma anche per altri che salgono e scendono e si possono fare male. Dobbiamo aspettare che una persona si faccia veramente male?»