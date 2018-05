«Senza illuminazione pubblica, usciamo con le torce»: il disagio e la rabbia dei cittadini

Intere strade della città ancora al buio. «È da domenica sera che non funziona l'illuminazione pubblica in tutta la zona compresa tra via Lago Baione, via Modigliani, via Negrelli, via San Pio e via Donati» scrivono i residenti alla redazione di CoratoLive.it.

E aggiungono: «nonostante le segnalazioni agli organi preposti, siamo in queste condizioni, siamo costretti a girare con le torce, in preda ai vandali di turno. All'interno delle abitazioni e delle attività commerciali la corrente elettrica non manca, perciò vorremmo capire quale sia il problema in strada». Forse qualcuno «sta latitando nella risoluzione dei problemi» ipotizzano i cittadini, visto il passare dei giorni e i black out di domenica e lunedì.

Queste circostanze «vanno avanti da giorni e sono già state segnalate a chi di competenza» scrive un’altra coratina. «Purtroppo – aggiunge - poche persone richiedono gli interventi necessari, la maggior parte resta a guardare. Dopo essere stata al nord e al centro dell’Italia, ritornare qui dove sono nata e trovare questi problemi del sud non mi dà per niente una bella sensazione».