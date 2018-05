È accaduto ancora e l'indignazione dei cittadini che osservano, questa volta, si è tradotta in un video che "coglie in flagranza di reato".

Il protagonista - di cui, per ovvie ragioni di privacy, CoratoLive.it ha censurato il volto - ha scelto gli alberi di via Aldo Moro per abbandonare dei bustoni pieni di indumenti.

Le immagini, arrivate in redazione tramite Whatsapp al numero 389 217 01 80, mettono in evidenza che il contenitore utilizzato per la raccolta di indumenti usati era già stracolmo, con numerose buste lasciate sul marciapiede della scuola media "Santarella". Una circostanza che, tuttavia, non può valere come giustificazione per un atto che sottolinea la mancanza di cura nei confronti degli spazi urbani.