Questa è la situazione del centro storico di Corato, zona chiesa Matrice.

A fotografarla sono i residenti che hanno inviato le immagini della galleria tramite Whatsapp al numero 389 217 01 80: «noi residenti siamo stufi dello schifo che si vive tutti i giorni, non c'è un altro termine per definirlo. Non si vede da tempo un’operatore ecologico che spazza o lava questo orinatoio a cielo aperto, per non parlare poi della spazzatura.

Siamo stanchi, proviamo vergogna per questo spettacolo continuo sotto le nostre abitazioni, durante tutte le ore del giorno e della notte. E non possiamo non parlare anche del guano dei piccioni sotto i puntelli.

La pioggia di oggi non ha fatto altro che spostare i rifiuti e la sporcizia da un luogo all'altro».