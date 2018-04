Buffon, la Champions e le patatine: sfottò Juve su tre manifesti in città

Gigi Buffon che posa con una busta di patatine e Cristiano Ronaldo che si staglia sulla curva del Santiago Bernabeu o in primo piano sullo schermo di una tv. Sono le immagini comparse questa mattina su almeno tre manifesti 6x3 affissi in città su via Andria, davanti al campo comunale e su via Santa Faustina Kowalska.

Tutta "colpa" dell'eliminazione subìta dalla Juventus nei quarti di finale di Champions League e, soprattutto, delle polemiche sul rigore decisivo assegnato ai blancos e alle dichiarazioni di Buffon nel post partita.

Riferendosi all'arbitro Oliver che ha fischiato il penalty, il portiere della Juve ha infatti affermato che «se non hai la personalità per stare a questi livelli, allora vai in tribuna con la famiglia, compra le patatine e goditi lo spettacolo». Proprio la scena raffigurata nella amatoriale grafica del manifesto.

Dopo l'affissione del "vistoso" sfottò, i coratini si sono scatenati sui social, difendendo o per lo più contestando la scelta dell'anonimo burlone che ha deciso di spendere dei soldi per prendere in giro i tifosi bianconeri, la cui squadra ha comunque sfiorato una grande impresa.