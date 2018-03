Nuove attrazioni: «Gli incantevoli crateri in via Maglioferro»

Strada che vai, buca che trovi. E visto che in via Maglioferro non ci si arriva tutti i giorni, c’è qualcuno che approfitta dell’angolo tra via Enrico Mattei e via Castel del monte per fare “un invito”: «venite ad ammirare gli incantevoli crateri in via Maglioferro divertimento assicurato».

A segnalarlo alla redazione di CoratoLive.it è un lettore, tramite Whatsapp al numero 389 217 01 80.