Sarà Edoardo Vianello a concludere l'edizione 2018 della festa patronale. Come ogni anno il concerto si svolgerà in piazza Cesare Battisti nella serata del martedì di San Cataldo, il 21 agosto. Insieme a Vianello si esibirà la band "Quisisona" per un concerto dal titolo "Ottantavoglia di cantare".

Edoardo Vianello ha compiuto ottant’anni il 24 giugno scorso e, nell’estate 2017, proprio con il gruppo napoletano dei "Quisisona" ha pubblicato la canzone "Vecchio Twist".

Nel 1962 “Pinne fucile ed occhiali” e “Guarda come dondolo” ne segnarono l’affermazione definitiva, sia come compositore che come cantante. Nel 1963 scrisse per Rita Pavone "La partita di pallone", la canzone che la porterà al successo, e "Sul cocuzzolo della montagna". Nel 1963 trionfarono altri suoi due grandi successi discografici “Abbronzatissima” e “I Watussi”. Nel 1969 ha fondato con Franco Califano la casa discografica "Apollo Records", con la quale incideranno Amedeo Minghi, Renato Zero, Wilma Goich, lo stesso Califano e i Ricchi e Poveri.