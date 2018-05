"Assurdo ma vero", in scena Christian Iannone

Dopo il successo ottenuto al debutto, "Assurdo ma vero" domani (1 giugno) torna in scena presso la sala teatro di Corato open space.



È uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Christian Iannone, capace di passare in rassegna con un umorismo non privo di riflessioni, una serie di vissuti quotidiani connotati dall'eccessivo uso della tecnologia. Lo spettatore potrà rivedersi in una serie di comportamenti al limite del ridicolo.

Il giovane attore coratino - dopo aver conseguito un masterclass di recitazione, studiando con alcuni esponenti del teatro italiano nell'Accademia d'arte drammatica Cassiopea - ha deciso di mettere in scena lo spettacolo da lui scritto.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà Eleonora Grammatica, valore aggiunto di questo spettacolo grazie alla sua capacità espressiva e alla duttilità nel cambiare ruolo e personaggio.

Il sipario del Corato open space (via Ettore fieramosca 169) si aprirà domani alle 21.