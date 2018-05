Anche per “Figli di Madre Terra” è arrivato il momento della presentazione ufficiale al pubblico. Per l'anteprima nazionale del cortometraggio, il Teatro delle Molliche in collaborazione con MorpheusEgo hanno scelto la data dell’11 maggio: alle 17 il Cinema Alfieri ospiterà il progetto filmico - patrocinato da Legambiente Puglia - che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla problematica della Xylella fastidiosa.

La proiezione aprirà la conferenza organizzata da Unapol (Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli) dal titolo: “Xylella e danni dal gelo: vecchie e nuove sfide dell’olivicoltura pugliese”.



Il cortometraggio. Girato in Salento, nelle aree più colpite dalla “cicala sputacchina”, scritto e interpretato da Francesco Martinelli, direttore artistico del Teatro delle Molliche, e diretto dal regista Michele Pinto, il film parte dai fatti di cronaca per poi, dopo un percorso di ricerca e analisi iniziato nel 2014, maturare la ferrea volontà di dare un contributo artistico rispetto ad un problema che affligge duramente i secolari e maestosi testimoni della storia della nostra terra.

Il progetto si avvale della collaborazione di artisti pugliesi: le musiche di Antonio Molinini, gli interpreti Libera Martignetti, Sara Matarrese, Emanuele Karol Martinelli e la partecipazione straordinaria di Alberto Rubini, il direttore di produzione Francesca Lucia Perrone, l’assistente alle riprese Michele Cuonzo, le didascalie e composizioni poetiche di Alessandro De Benedittis, i sottotitoli in inglese di Lara Maroccini, la grafica di Danilo Macina.

“Figli di Madre Terra” è risultato vincitore di sei premi nella sezione Social ai Rome Web Awards 2018, gli Oscar italiani del Web, dello scorso 22 aprile, (Miglior poster di Danilo Macina, Miglior attore non protagonista Alberto Rubini, Miglior fotografia, Miglior attrice protagonista Sara Matarrese, Miglior opera Social, Miglior Italian Creation).