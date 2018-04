"Rome Web Awards" premia i cortometraggi di Massimiliano Tedeschi

Il festival internazionale "Rome Web Awards" premia anche i lavori del regista coratino Massimiliano Tedeschi, i suoi cortometraggi "Z - N" e "Z - N 2".



Meglio conosciuti come "Laura" e "Laura un anno dopo", nel mese di marzo hanno ricevuto numerosissime nominations e poi hanno vinto nella categoria "social" il premio "migliore cast" con i suoi trenta attori - soprattutto donne pugliesi - e "migliore attrice non protagonista" con la barese Celeste Francavilla.

I cortometraggi trattano l'attuale e triste tema della violenza sulle donne che soffrono in silenzio per paura di ritorsioni dei propri partners.

"Laura un anno dopo" ha anche sbaragliato in America al "Christian Film Festival 2018" della settimana scorsa, tenutosi a Newport. Massimiliano Tedeschi ha vinto come regista per "miglior film straniero" e "miglior film assoluto".

Con lo stesso corto si sono imposti Simona Rutigliano da Adelfia che si riconferma quale miglior attrice protagonista "fan favorite" e "migliore attrice protagonista"; la biscegliese Rossella Di Liddo quale "miglior attrice non protagonista" ed il tranese Francesco Scaringi quale "miglior attore non protagonista"; alla barese Raffaella Fasano è andato il premio quale migliore fotografia.

Ora si dovrà attendere il 2 giugno per le "excellence awards".

«Ringrazio tutti gli attori protagonisti e non per la professionalità dimostrata e tutto lo staff che pazientemente hanno dato il proprio contributo affinché il successo coronasse questi due "lavori a costo zero".

Un particolare ringraziamento desidero rivolgere agli artigiani Antonio Lops, per la realizzazione di attrezzature in ferro, e Franco Tedeschi, per la pitturazione della scenografia, al "Bar creme caramel" e alla parrocchia "San Gerardo" di Corato per la loro disponibilità nell'aver concesso le proprie locations» scrive Tedeschi.