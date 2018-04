“Racconto di cielo”, con un clown la vita di Luisa “la Santa” arriva ai più piccoli

La vita di Luisa “La Santa” riesce ad arrivare anche ai più piccoli grazie a Francesco Martinelli ed al Teatro delle molliche. Domenica prossima, 29 aprile, sul palco del teatro comunale andrà in scena “Racconto di cielo”, uno spettacolo patrocinato dall’Associazione Piccoli Figli del Divin Volere “Luisa Piccarreta” e dal Comune di Corato.



In platea siederanno bambini e ragazzi provenienti dalle parrocchie della città: il sipario si aprirà alle 11.30.

La locandina del “Racconto di cielo” con l’illustrazione di Mariateresa Quercia lascia già intravedere qualcosa dello spettacolo: c’è un clown che rischia di essere licenziato se non riesce ad inventare un racconto felice. La storia di Luisa, che sembra non avere un lieto fine, si trasforma invece in quella di una regina corteggiata e amata dal suo Re. È un racconto che conduce verso il Regno della felicità.

In scena si narra la vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta tutta incentrata sulla dottrina della Divina Volontà. «L'intento – scrivono dal Teatro delle molliche - è quello di riuscire ad esprimere la felicità che si prova nella condivisone dei progetti di Dio. Lo scopo del Divin Volere è far tornare al momento della Creazione dove si era felici e la Trinità era divertita a vederci felici, farci restituire le gioie e le feste della Creazione. Il Cielo e la Terra ci sorrideranno».

Firma le musiche Elijah J. Cirigliano; costumi, scene, aiuto regia Mariangela Graziano.

Francesco Martinelli

Attore, regista, formatore teatrale. Diplomato Attore presso il Teatro Ariberto di Milano.

Diplomato in Regia presso Centro Bardi di Prato, titolo di alta specializzazione riconosciuto dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “S. D’Amico" di Roma. Si è formato in: “Commedia dell’Arte” presso il Teatro del Vicolo di Reggio Emilia; “Il teatro come arte della navigazione” e “Aproximacion a una pratica escenica entre las luces y las sombras”presso Laboratorio Internazionale Biennale Teatro di Venezia.

Insegna in qualità di esperto teatrale nelle Scuole Pubbliche; e ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore pedagogico dell’attività teatrale. Insegna e dirigi il Centro di Orientamento ed Educazione Teatrale (Corato) patrocinato dalla Regione Puglia. Collabora con altri enti di formazione: Piccolo Teatro della Versilia (Lucca), Circuito Aderenze Teatrali (Chieti, Napoli, Isernia).

Si è aggiudicato numerosi premi in diversi festival: Premio migliore spettacolo «Note di regia» Caltanisetta, «Pulcinellamente» Sant’Arpino, «Musica a Scuola» Mesagne, «Voci dal Mediterraneo» Bisceglie; Premio alla regia: «Sipario Scuola» Bitonto, «Drama» Cassano Murge, «Skenè» Bari; Premio della critica «Il Gerione» Campagna; Premio proposta innovativa «Teatro Contemporaneo» Altamura; Finalista assoluto: «Teatro Antico» Poggiardo, «Teatro classico» Altamura, «Festival Theatre Art School Tourism» Bitonto.

Come attore ha lavorato presso: Teatro Ariberto (Milano), Centro Bardi (Prato), Palomar (Roma), Teatro delle Molliche (Corato), Teatro Angioino (Bari), Compagnia del Belcanto (Milano). Ha curato la direzione artistica di: «Resistenze» stagione teatrale per quattro edizioni, Rassegna di Teatro Studentesco per tredici edizioni inserita nel Circuito Nazionale Rare.

Ha scritto e interpretato i cortometraggi: «Mio figlio è l’albero» di Secoop edizioni proiettato a Castel Sant’Angelo di Roma; «Figli di madre terra» selezionato al Rome Web Awards. Ha scritto numerosi testi tutti rappresentati: «L’urlo delle pietre» per Comune di Oria; «Dolaziti» per Comune di Montemitro ottenendo l’elogio di merito dell’Ambasciata Croata; «Antinomia del maggiordomo», tradotto in lingua rumena e rappresentato presso il Teatro Municipal di Valdoca; «La favola della vita» per Unitalsi nazionale rappresentato a Lourdes (Francia); «La stanza di Luisa» e «Racconto di Cielo» per Associazione Pfdv “Luisa Piccarreta”; «Un uomo piccolo piccolo»; «Gran Bazar Italiano»; «La sirena e la rosa».