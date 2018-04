Domani in teatro “I casi sono due”

Torna in scena il gruppo parrocchiale teatrale "Mia Famiglia" di Santa Maria Greca. Domani, domenica 22 aprile, alle 20.30 sarà il sipario scarlatto del teatro comunale ad aprirsi per “I casi sono due”, la commedia scritta da Armando Curcio (commediografo, giornalista e fondatore della Casa Editrice che porta il suo nome) e riadattata da Peppino De Filippo.



Il gruppo teatrale ha già messo in scena lo spettacolo lo scorso anno, prima nel salone parrocchiale “Luisa Piccarreta” e poi in teatro. Pochissimi i biglietti ancora disponibili presso la parrocchia di Santa Maria Greca. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3275715545. Porta ore 20.

Lo spettacolo

L’autore presenta due personaggi che, vinti dal dramma della solitudine, vivono fuori dalla realtà. C’è chi sa approfittare della loro situazione trascinandoli in una divertente ambiguità. Desiderare fortemente un figlio non può essere una garanzia per se stessi, per la propria vecchiaia. È un servizio che si fa alla vita, ma alla fine torna il sereno, nel momento in cui i nostri personaggi accettano la loro situazione.