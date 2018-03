Le serie di Massimiliano Tedeschi al “Rome Web Awards”

Ci sono anche le due “stagioni” della web serie “Z – N” e “Z - N 2” al “Rome Web Awards” il festival più importante del web cinematografico e televisivo. Rispettivamente hanno ricevuto 12 e 14 nominations. Grande entusiasmo per Massimiliano Tedeschi, per il cast e per tutto lo staff: «la sera del 25 marzo 2018 – scrivono - abbiamo avuto l’onore ed il piacere di vedere coronati i nostri sforzi di amore per l’arte. Non era facile, ma la certezza di avere fatto bene e di avere un cast meraviglioso, scelto con accuratezza nel corso del casting selezionato ad ottobre scorso nella sede di Bari dell’Apulia Film Commission, faceva ben sperare.



La web serie “Z – N” e “Z - N 2” affronta il tema della piaga sociale della violenza sulle donne, purtroppo sempre più di attualità. Una famiglia distrutta dalla violenza di un padre padrone che viene ucciso dalla moglie. Ad accollarsi la responsabilità è però una delle due figlie, viene condannata all’ergastolo. Scene di violenza familiare, di sconforto e di redenzione».

«Il cast è ricco di comparse pugliesi; a loro auguro la possibilità di diventare protagoniste. È una squadra che ha del talento e fa sognare. Mi auguro che le nominations si concretizzino in vittorie nella serata finale del 22 aprile» conclude Tedeschi.

Le nominations

A Simona Rutigliano(Adelfia), alle baresi Celeste Francavilla e Raffaella Fasano rispettivamente le nominations quale migliore protagonista, coprotagonista e fotografia per entrambe le “stagioni”; al biscegliese Antonio Todisco le nominations quale migliore sceneggiatura e coprotagonista nella prima; a Pietro Ruscigno (barese) e Francesco Emanuele Del Vecchio (barlettano) le nominations quali protagonisti rispettivamente nella prima e nella seconda “stagione”; ai biscegliesi Rossella Di Liddo e Fabio Salerno le nominations quali coprotagonisti nella seconda; alla dolce bambina barese Giorgia Diretto la nomination quale miglior attrice giovane; infine le nominations a Massimiliano Tedeschi per la miglior regia e montaggio per entrambi le stagioni e miglior sceneggiatura per la seconda stagione.