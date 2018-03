Vittorio Sgarbi al Comunale: alla scoperta di un Michelangelo inedito

Il sipario del Comunale torna ad aprirsi per la stagione teatrale firmata Comune di Corato e Teatro Pubblico Pugliese. Questa volta - domenica 25 marzo, alle 21 - svelerà le scene di “Michelangelo”, uno spettacolo di e con Vittorio Sgarbi (porta ore 20.30).

Dopo lo spettacolo teatrale "Caravaggio", in cui il critico ferrarese ha condotto il pubblico in un percorso trasversale fra storia dell'artista ed attualità del nostro tempo, Sgarbi torna in scena con un obiettivo chiaro: (ri)avvicinare gli italiani alle opere e agli artisti che hanno reso l'Italia famosa in tutto il mondo.

La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti si farà palpabile alle molteplicità sensoriali, attraversate dal racconto da Vittorio Sgarbi, contrappuntate in musica da Valentino Corvino (compositore, in scena interprete) e assieme alle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio. DoppioSenso firma la messa in scena e l’allestimento.

Sgarbi ricomporrà un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte, e assieme all’ambizione di scoprire un Michelangelo inedito, allo spettatore non resterà che farsi sorprendere.

Impreziosito dalle evocative musiche, composte ed interpretate dal vivo da Valentino Corvino (violino, viola, oud, elettronica) e dalle immagini delle opere rese vive dal visual artist Tommaso Arosio, il suo racconto andrà a ricostruire un periodo emblematico, imprescindibile ed unico nell’arte a cavallo del Cinquecento, tra il trionfo del Rinascimento e la nascita del Manierismo e del Barocco.

Scultore, pittore, architetto e poeta, il Buonarroti è sicuramente tra gli artisti a tutto tondo a rappresentare la bellezza dell’arte occidentale, attraverso capolavori che non conoscono limiti di tempo e di spazio. Durante lo spettacolo, scorreranno sul palcoscenico le immagini delle sue opere, a partire dalla celebre Pietà, scolpita quando aveva solo ventiquattro anni, che raffigura gazza diciottenne e il suo figlio trentenne, tenuto in braccio come un bambino appena nato.

Protagonista di un altro pannello sarà il David, emblema del “genico che si reinventa passato e presente”, della capacità del grande artista di “immaginare un passato che non poteva conoscere”: un concetto rappresentato nei David di Michelangelo, David di Donatello, Bronzo di Riace. La parabola della vita di Michelangelo, passando per il Mosè e il Giudizio Universale, si concluderà con i suoi ultimi lavori, caratterizzati da un linguaggio più contemporaneo, sorprendentemente anticipatore dei tempi.