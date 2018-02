Bimbi in teatro, c'è “Il mondo sottosopra”

Il 25 e 26 febbraio nuovo appuntamento al Comunale di Corato con la rassegna teatrale “Il mondo sottosopra...i bambini hanno occhi di tutti i colori”. Una programmazione dedicata all’infanzia, alle famiglie e ai giovani e giovanissimi. In scena “Mettete subito in disordine! Oirartnoc”, una produzione Astragali Teatro con Lenia Gadaleta, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, regia Fabio Tolledi.

Uno spettacolo ispirato all’opera di Vivian Lamarque, scrittrice e poetessa italiana da sempre impegnata con il mondo dell’infanzia, attenta ascoltatrice dei bambini.

Nell’opera “Mettete subito in disordine!” ci si trova a Oirartnoc, una città al contrario dove i bambini devono tenere in disordine le loro camerette e quando vanno al parco, devono stare attenti a sporcarsi per bene e magari sbucciarsi un ginocchio, altrimenti i genitori non li lasceranno tornare a giocare all’aria aperta l’indomani. Tutto è capovolto e diventa buffo. Eppure, leggendo dei cani che fanno aspettare ore i loro padroni prima di portarli a fare la pipí, o di televisori che guardano tutto il giorno i bambini, ci si può fermare a riflettere sul nostro vissuto e dunque sulle proprie abitudini, sui propri vizi.

Alcuni dei temi prevalenti che lo spettacolo lancia come argomenti di riflessione per migliorare la vita concreta di tutti, grandi e piccini, sono la reazione tra genitori e figli, la relazione dell’uomo con il proprio animale domestico, la competizione presente nel gioco o nello studio, la libertà dei bambini senza la preoccupazione del pericolo delle automobili, dello sporcarsi il vestito e di sbucciarsi un ginocchio fino a giungere a temi di fondamentale importanza come l’uso dei cellulari e la visione della televisione, che dice veramente la verità. Lo spettacolo diventa un momento di scambio e di forte interazione con i bambini che sono coinvolti direttamente dalle attrici nel corso della narrazione.

Lo spettacolo è realizzato nell'ambito della rassegna organizzata da Teatro dei Borgia in collaborazione Comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo e Teatrificio 22 e con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali.

I biglietti

Domenica 25 febbraio ore 18.30: intero 6 euro, ridotto per bimbi fino a 12 anni 4 euro. Promozione "Fatti portare a teatro” un adulto ogni tre bambini accompagnati paga solo 2 euro.

Lunedì 26 febbraio ore 9.30 matinée per scuole dell’infanzia e scuole primarie 3 euro. Botteghino: teatro comunale, piazza Marconi dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30.