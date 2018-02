Ci sarà anche un coratino alla 62esima edizione del “David di Donatello”.

L’attore Nicola Nocella è tra i cinque candidati per il premio di migliore attore protagonista. La nomination è arrivata grazie alla sua interpretazione nel film “Easy - Un viaggio facile facile”. Nella stessa categoria sono in gara Antonio Albanese (per il film “Come un gatto in tangenziale”), Renato Carpentieri (“La tenerezza”), Alessandro Borghi (“Napoli velata”) e Valerio Mastandrea (“The Place”).

Quella di Nocella non è l’unica nomination che coinvolge “Easy - Un viaggio facile facile”: l’altra è per Andrea Magnani, candidato come migliore regista esordiente.



Il film, in cui recitano anche Barbara Bouchet e Libero De Rienzo, è stato già premiato al festival di Locarno - dove Nicola Nocella è stato premiato come miglior attore - e al festival del cinema italiano di Annecy.

La cerimonia di consegna degli “Oscar italiani” è in programma per mercoledì 21 marzo: andrà in onda in diretta su Raiuno, condotta per la terza volta da Carlo Conti.

Il film

Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre.