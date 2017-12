Vigilia di Natale con “La Matìn de la Chiàzz”. Il programma

Le festività natalizie entrano nel vivo e anche quest’anno a Corato si rinnova la tradizione de “La Matin de la Chiàzz”, usanza popolare che vede la gente trascorrere le prime ore del mattino della vigilia di Natale in giro per le piazze e le vie del centro storico “a fare la spesa” per il cenone serale e pranzo di Natale.



L'amministrazione comunale propone una serie di iniziative di animazione per immergersi con allegria nel consueto shopping natalizio: il 24 dicembre si rinnova così l’appuntamento con “La Matìn de la Chiàzz” che si aprirà alle 5.30 con la suggestiva cerimonia di inaugurazione del presepe nel chiostro di Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli.

Una installazione davvero sorprendente quella realizzata quest’anno dagli alunni dell’IISS “Federico II Stupor Mundi” che unisce i colori di Giotto alla tecnologia più moderna e mette insieme le icone della tradizione religiosa e popolare alle installazioni frutto della genialità delle giovani generazioni.

“La Matìne de la Chiàzze...” prosegue poi con altri appuntamenti: a partire dalla inaugurazione del presepe, il centro storico sarà animato dalle musiche tradizionali natalizie con le zampogne e cornamuse con Nico Berardi; dalle 6 la musica live itinerante con la “Birbantband Street”, mentre dalle 9 alle 12 per le vie del centro sarà possibile fare un giro su “La carrozza di Babbo Natale” (capolinea in piazza Vittorio Emanuele) con cioccolata calda a soddisfare grandi e piccini.

Sempre nel centro storico, in piazza Sedile, a cura della Pro loco “Quadratum” dalle 6 alle 8 sarà possibile degustare una “colazione murgiana”, accompagnati da uno spettacolo musicale di animazione.

Intanto alle 7 all’Arco di via Santa Rita sarà possibile soffermarsi per un momento di preghiera.

Dalle 10.30 alle 12.30, ancora in piazza Sedile, in programma “Natale in Allegria” a cura dell’Asd “Buena Vista”

La tradizione coratina della Vigilia di Natale avrà anche un importante e innovativo “preludio” nella serata precedente con la celebrazione del frutto più importante della nostra terra: si tratta di “Ofést”, il festival dell’extravergine di oliva”, organizzato da CoratoLive.it nell’ambito del programma regionale “InPuglia365” che sabato 23 dicembre animerà il centro storico della città tra piazza di Vagno, piazza dei Bambini e via Mercato a partire dalle 19.30, con percorsi enogastronomici, degustazioni, ma anche artisti di strada e ospiti a sorpresa, compreso Babbo Natale che donerà a tutti i bimbi delle olive speciali.