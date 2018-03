Perrone: «Per troppo tempo il Mezzogiorno è scomparso dal dibattito politico nazionale»

Nell’ultimo giorno di campagna elettorale il senatore Luigi Perrone, candidato alla Camera per il Collegio Uninominale Puglia 3, raccoglie le istanze del tessuto imprenditoriale locale.

«Ho trascorso queste lunghe settimane a girare l'intero collegio in cui sono il candidato unico della coalizione di centrodestra: Corato, Ruvo, Terlizzi, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo Ho battuto queste città una per una – scrive - chilometro dopo chilometro, ho incontrato diverse categorie di imprenditori e visitato decine e decine di aziende, grandi e piccole, a volte a conduzione familiare, altre volte veri e propri indotti economici di respiro internazionale, orgoglio di questo nostro territorio.

Le storie di ciascuno degli imprenditori che ho incontrato sono storie di sacrifici e di sogni. Ogni giorno queste persone lottano per poter continuare a mantenere i propri collaboratori e relative famiglie che vivono di quel lavoro. Ecco, per me gli imprenditori sono i veri eroi, da sempre. Non è accettabile che siano abbandonati a se stessi. È indispensabile che si passi dalla logica della sopravvivenza dell’impresa a quella della progettualità. Bisogna mettere in condizione le nostre aziende di poter guardare al futuro, investire, crescere. Lascio ad altri le promesse evanescenti, la ricetta per sbloccare l’economia e l’impresa è semplice, e voglio dirlo chiaramente. Bastano due ingredienti: snellimento della burocrazia e riduzione delle tasse.

Sono questi i due mali che ammazzano l’imprenditoria e non creano le condizioni per nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. L’ho detto e ripetuto, come componente della Commissione Industria del Senato, e continuerò a battermi in tal senso. Ho preso questo impegno, con gli imprenditori che ho incontrato e con tutti quelli che avrò l’onore di rappresentare. Per troppo tempo il Mezzogiorno è scomparso dal dibattito politico nazionale. Io invece dico che è proprio da qui, che bisogna ripartire».