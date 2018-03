Ospedali del nord barese, Nico Bavaro: «Come nel gioco delle tre carte»

Fa sentire la sua voce anche sul tema della Sanità Nico Bavaro, candidato di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati nel collegio Puglia-03 (Molfetta, Corato, Terlizzi, Ruvo, Giovinazzo e Bisceglie).



Di seguito il suo commento in merito alle recenti dichiarazioni di Michele Emiliano sul riordino degli ospedali del nord barese.

«Abbiamo fatto una battaglia negli ultimi due anni e avevamo avvertito che il piano regionale prevedeva la chiusura progressiva dei più importanti presìdi ospedalieri del nord barese (Terlizzi, depotenziamento Molfetta, riduzione Corato). "Allarmista!" mi dicevano.

Poi per lenire le proteste delle comunità, il governo regionale afferma: "Tranquilli, faremo un nuovo grande ospedale nella zona", avvalendosi anche del lavoro di un comitato locale.

E sempre noi avvertivamo che i fondi non c'erano, che erano stati destinati ad altre zone della Puglia. Oggi lo dice sottovoce anche Michele Emiliano. Con buona pace degli impegni che i suoi candidati al Parlamento in questo collegio stanno sottoscrivendo in queste ore.

Delle due l'una: o continuano a prenderci in giro, perché sanno di non poter mantenere le promesse, oppure non sanno di che parlano. In entrambi i casi la situazione è grave. Rimane un fatto: il nord barese rimane scoperto da ospedali e Liberi e Uguali è l'unica forza politica ad aver raccontato le cose chiare e ad aver avanzato proposte alternative. Con la salute non si gioca».