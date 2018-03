​Spina: «Un sistema unico che valorizzi le nostre risorse culturali»

«Il nostro collegio è ricco di beni culturali e paesaggistici, come ad esempio i Dolmen di Bisceglie, Corato e Giovinazzo, il Pulo di Molfetta, il Museo Jatta di Ruvo di Puglia, i Musei Diocesani di Molfetta e Bisceglie, la Pinacoteca “De Napoli” è il Teatro Millico a Terlizzi oltre alle splendide Cattedrali del romanico pugliese. Mi impegnerò perché questi beni vengano valorizzati come meritano e vengano inseriti in un sistema culturale unico che ne garantisca la fruibilità e la sostenibilità della gestione».

E' quanto ha dichiarato Francesco Spina, candidato del centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio che comprende le città di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo e Terlizzi.

Intanto questa sera, giovedì 1° marzo, comizio di chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrosinistra a Ruvo di Puglia con i candidati Francesco Spina e Loredana Lezoche. L’appuntamento è fissato per le 20 presso la Sala conferenze dell’Ex Convento dei domenicani in via Madonna delle Grazie a Ruvo.