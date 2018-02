Elettrodotto, Nico Bavaro: «Politica immobile, LeU porterà questa vicenda in Parlamento»

Duro attacco di Nico Bavaro sulla vicenda dell’elettrodotto che attraversa il quartiere “167” di Corato.

«I tralicci dell’elettrodotto passano a pochi metri dagli immobili, questa situazione va avanti da diversi anni e peraltro il quartiere lamenta un aumento delle patologie tumorali probabilmente causate dalla presenza di questa infrastruttura - afferma Bavaro - Terna, la società che gestisce l’elettrodotto, non vuole intervenire per interrare i cavi, come invece accade da altre parti, in particolar modo al nord Italia».

Ma il candidato di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati punta l’indice anche contro la classe politica che ha amministrato la città: «per risolvere questa vicenda, nonostante sia stato erogato dieci anni fa a firma di Angela Barbanente un finanziamento regionale, nulla ha fatto l’amministrazione comunale, che invece ha accettato la versione dell’impossibilità tecnica paventata da Terna.Eppure si tratta di un diritto, quello della salute, che è sacrosanto. L’impegno di Liberi e Uguali, visto che la politica finora non è stata in grado di rispondere a questa emergenza, è quello di portare la questione in Parlamento e di affrontarla fino in fondo».