Ieri a Ruvo si è tenuto il convegno “Strategie di sviluppo dell’olivicoltura pugliese”, momento di confronto e riflessione tra la politica e il mondo della produzione olivicola sul futuro del settore.



Il Presidente del CNO, Gennaro Sicolo, ha aperto i lavori affermando: “L’olivicoltura nazionale ed il mondo della produzione hanno bisogno di riferimenti politici seri che prendano a cuore il futuro del nostro settore: Francesco Spina e gli altri candidati del centrosinistra sono interlocutori che possono aiutarci a crescere”.

Sicolo ha ricordato le grandi battaglie quotidiane contro le frodi e contraffazioni, a tutela della qualità del prodotto per difendere gli interessi dei produttori e la salute dei consumatori.



A fare gli onori di casa il Presidente della Cooperativa Eurocoop, Giovanni Bucci, che ha accolto gli oltre duecento agricoltori presenti, nonostante la neve e il gelo, ricordando l’importanza fondamentale che l’olivicoltura riveste per il territorio.

Durante la serata sono intervenuti il Presidente del Consorzio Unapol, Tommaso Loiodice, e l’onorevole Dario Ginefra, candidato nella lista del Pd al Senato, che ha ricordato le grandi battaglie di questi anni per l’olivicoltura.

Francesco Spina ha ribadito come «contro la politica del “colonialismo” dei poteri industriali del Nord e del qualunquismo multistellato il nostro territorio risponde facendo squadra tra istituzioni e mondo della produzione olivicola».

«Il mio impegno per l’olivicoltura sarà quello di garantire a tutti gli olivicoltori del territorio un risparmio sull’utilizzo delle acque per le coltivazioni - ha sottolineato Spina -. Dobbiamo impegnarci, inoltre, a valorizzare il nostro olio extravergine d’oliva sui mercati in maniera diretta, partendo dalla produzione .Ringrazio il Presidente del CNO, Gennaro Sicolo, il Presidente della Cooperativa Eurocoop, Giovanni Bucci, per la stima manifestata e la fiducia riposta nei miei riguardi e per aver organizzato questo proficuo confronto sul futuro dell’olivicoltura, sarò sempre al loro fianco nelle battaglie a tutela Dell’Olio extravergine d’oliva italiano, dei produttori e dei consumatori».

A concludere la serata, a sorpresa, l’intervento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha sottolineato l’importanza del voto del 4 marzo per la creazione di una filiera istituzionale che, attraverso l’elezione di Spina alla Camera dei Deputati, unisca in maniera ancora più forte il territorio di Ruvo di Puglia, guidato dall’amministrazione di centrosinistra di Pasquale Chieco, e la stessa Regione Puglia.