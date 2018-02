«Tutti concordi ad applaudire e ad inneggiare la necessità per il nostro Paese di un Governo capace a competente per realizzare un programma concreto di obiettivi e non solo di idee». Così si è presentata la platea attenta ad ascoltare i candidati di Fratelli d’Italia ieri mattina presso il cinema Elia di Corato.



Sul palco il coordinatore cittadino Giuseppe Cannillo, il coordinatore regionale e candidato alla Camera Marcello Gemmato, il coordinatore provinciale e candidato al Senato Filippo Melchiorre, la candidata alla Camera Carmela Minuto, il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato, il candidato al Senato, Pietro Ciccimarra, presenti il candidato per Noi con l’Italia, Gino Perrone e il sindaco Massimo Mazzilli.

«L’Italia ha bisogno di essere governata da politici competenti e onesti, per portare avanti un programma vero e visibile a tutti – ha esordito il coordinatore cittadino – Il nemico, sia pur sempre rispettabile, non è il centrosinistra, perché ormai essa si è autodistrutta, ma il M5S, completamente assente sul territorio, visto che agisce e interagisce attraverso la tastiera. Gli Italiani hanno bisogni di confrontarsi con la classe politica e solo il centrodestra ne è veramente capace».

Ieri «non sono mancati duri attacchi verso una politica sbagliata portata avanti da governi di centrosinistra non scelti dal popolo e verso promesse non mantenute ai cittadini» secondo quanto scrivono dal partito.

«Hanno disastrato il tessuto collettivo ed economico della nostra Italia – duro l’attacco di Marcello Gemmato – e ora abbiamo bisogno di dare una risposta a tutto questo con un voto plebiscitario, visto che gli ultimi governi ci sono stati imposti e decisi da chi risponde alle lobby di potere e bisogni personali. L’Italia ha bisogno di essere governata da politici che sappiano ascoltare le esigenze reali».

Durante l’incontro espliciti sono stati «i riferimenti ai punti salienti del programma di centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia: lotta all’immigrazione e difesa degli italiani contro un “regime” che li ha dimenticati per preferire gli immigrati. Le famiglie, le industrie, i giovani che troppo spesso sono costretti ad andare via dall’Italia per fare fortuna, il tessuto sociale ormai sgretolato da politiche sbagliate. L’Italia ha bisogno di ripartire, di ritrovare la fiducia nella vera politica capace e onesta».