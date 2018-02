Lezoche e Spina: «Siamo in campo per i giovani» Copyright: CoratoLive.it

Hanno scelto la domenica mattina Francesco Spina e Loredana Lezoche, rispettivamente candidati alla Camera e al Senato nel collegio uninominale. Nella sala 1 del cinema Alfieri hanno incontrato i cittadini chiamati a raccolta dai partiti della coalizione di centrosinistra che sostengono la loro candidatura: Partito democratico, Europa con Emma Bonino, Civica popolare Lorenzin, Insieme Italia Europa.



Coordinati dal giornalista Carlo Sacco, i due candidati hanno fatto sentire la loro voce partendo dai temi su cui i giovani li hanno “interrogati”. Ambiente, turismo, cultura, sviluppo del territorio. «In una parola sola: futuro» come ha precisato Spina.



«Se una mamma, un imprenditore, ha deciso di scendere in campo – ha detto la Lezoche - è perché voi giovani dovete iniziare ad avere fiducia. Le procedure per finanziare i vostri progetti vanno snellite e questo è possibile solo con la digitalizzazione.

Dobbiamo andare in Europa a sbattere i pugni, perché noi da questa terra non vogliamo più andare via. Abbiamo bisogno di creare nuove opportunità di imprenditoria. Dare lavoro a tempo indeterminato a professionisti e operai: non dobbiamo di volta in volta a formarli e vederli andar via. Alle aziende servono sgravi importanti».

E pensando alla competizione elettorale, Spina ha voluto spiegare la sua linea: «ho sempre vinto parlando di programmi e non piegandomi mai alla logica delle offese e degli insulti. Lo dico dopo averne subite di tutti i colori.

Questa campagna elettorale sta annichilendo gli italiani. La gente conosce il nome di Spina, quello di Perrone, ma non sa il nome della candidata Cinque stelle: è inquietante pensare che possa arrivare in Parlamento gente che non ha mai fatto nulla per la Comunità. A noi piace stare tra la gente, torneremo a Corato con Emiliano. Stare sui social a offendere è una tecnica che a noi non interessa.

Lo sforzo di dialogo tra le forze politiche è dedicato a voi giovani, ed è sostenuto dalla grande aria di cambiamento che si respira. Vedere la città oggi unita è un motivo per fare i miei complimenti a Corato. Mi sento accolto da questo territorio».