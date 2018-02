Potere al popolo presenta i suoi candidati: «Combattono e ripudiano l’oppressione»

«Esiste una sensibilità diffusa nel paese alle ingiustizie, esiste un popolo che non si è rassegnato e non vede l'ora di liberarsi. Insieme possiamo costruire un paese diverso, in cui non si è preda della rassegnazione o dell'odio, in cui la solidarietà vince sull'egoismo».

Parte da queste premesse Potere al Popolo, il partito che sabato 24 febbraio invita la cittadinanza ad un incontro con i candidati: Teresa Racanati, candidata alla Camera uninominale; Beppe Zanna, candidato al Senato uninominale; Pasquale De Candia, candidato al plurinominale della Camera; Eleonora Forenza, europarlamentare e candidata al plurinominale della Camera.



«Sono donne e uomini che combattono e ripudiano l’oppressione razzista, di classe, di sesso, la guerra, la devastazione della natura e della vita – scrivono dal partito - Sono persone che fanno parte di organizzazioni, democratiche e antifasciste, femministe e ambientaliste. Vengono da storie differenti, ma vogliamo costruirne una comune tra chi non si rassegna all'ingiustizia, allo sfruttamento, alla sopraffazione dilaganti e vuole cambiare le cose. Sono un popolo ribelle».

L’appuntamento è per sabato alle 20 in largo Aregano, in caso di pioggia l'incontro si terrà presso il Caffè degli Artisti, nella vicina piazza Di Vagno.