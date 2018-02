Fratelli d’Italia presenta i candidati a Camera e Senato

Fratelli d’Italia ha scelto il Cinema Elia come luogo in cui presentare i candidati alla Camera e Senato in vista delle ormai imminenti elezioni politiche del 4 marzo. L’appuntamento è per domenica 25 febbraio, alle 10.



All’incontro parteciperanno: Giuseppe Cannillo, coordinatore cittadino, Marcello Gemmato, coordinatore regionale e candidato alla Camera, Annamaria Caprio e Pietro Ciccimarra candidati alla Camera, Filippo Melchiorre, coordinatore provinciale e candidato al Senato, Ninni Gemmato, sindaco di Terlizzi. L’incontro sarà moderato da Liliana Miccoli.

La giornata sarà occasione per approfondire e conoscere il programma elettorale della coalizione di centrodestra di cui fa parte Fratelli d’Italia, il partito capeggiato da Giorgia Meloni.