Accoglienza a dir poco calorosa quella riservata ieri a Raffaele Fitto arrivato in città per sostenere il senatore Luigi Perrone. Una lunga coda di auto su via Castel del Monte e centinaia di persone radunate all’interno dell’Astoria Palace, uomini e donne da sempre vicine all’area politica del centrodestra. Un «bagno di folla, un abbraccio affettuoso» come l’ha definito Fitto. Quasi una festa, con tanto di rinfresco a fine incontro.

Emozionato ma anche fortemente motivato Perrone, candidato nel collegio uninominale della Camera. Chiaro il suo messaggio politico: «finalmente la parola torna agli elettori. È vero, non sarà una battaglia facile ma una cosa è certa: il centrosinistra non è il nemico da battere. Matteo Renzi è stato capace di distruggere da solo il suo partito. La vera battaglia è con i Cinque stelle: non possiamo lasciare il Paese nelle mani dei dilettanti allo sbaraglio.

Quella del 4 marzo è un’occasione irripetibile per tornare al governo: il nostro obiettivo è portare la gente a votare: vedervi qui mi incita ad andare avanti» ha detto guardando “l’esercito” dei suoi sostenitori.

Ed è parlando degli obiettivi per il Sud dell’Italia che Perrone e Fitto si passano il testimone, pensando alla necessità di diminuire «tasse e burocrazia» perché le imprese possano «investire qui, sui nostri giovani, e non altrove».

«Ripartiamo con lo stesso entusiasmo del 2013 – ha esordito Fitto – È ormai noto il rapporto di amicizia, solido e leale, che c’è tra me Gino. Sono certo che ci ritroveremo per festeggiare un risultato positivo.

Questa campagna elettorale è breve e brutta, partita male. Si sta muovendo sul piano sbagliato, parlando di fascismo e antifascismo dopo i fatti di Macerata».

«La nostra lista, l’unica che mette il “noi” al centro e non un singolo nome, non è la quarta gamba. L’ordine di arrivo lo vedremo dopo il voto del 4 marzo. Dobbiamo andare molto oltre il 3% perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Il voto decisivo è quello degli indecisi. Il Sud è la nostra priorità e deve tornare al centro del dibattito politico: non possiamo affidare il Paese a gente inaffidabile».