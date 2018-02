Movimento 5 Stelle, oggi l’inaugurazione del comitato cittadino

Si inaugura oggi alle 19 il comitato elettorale cittadino del M5S, in via Roma 105. Saranno presenti la candidata uninominale del collegio Puglia 2 al Senato Angela Bruna Piarulli e Francesca Galizia, candidata uninominale per il collegio Puglia 3 alla Camera.

Il comitato sarà un luogo in cui «ci troverete li tutti i giorni» scrivono gli attivisti per «supportare la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle».

Oggi «sarà possibile ricevere materiale illustrativo, il programma nazionale e tutte le informazioni utili per iscriversi al M5S alla piattaforma Rousseau. A fine serata è prevista una pizza di autofinaziamento» scrivono dal partito.