Potere al Popolo, mercoledì la presentazione del programma elettorale

Potere al Popolo ha scelto via Duomo per la presentazione del programma elettorale. Mercoledì, 14 febbraio, dalle 19 presenterà si potranno ascoltare i candidati nel collegio di Bari: Teresa Racanati, Pasquale De Candia e Beppe Zanna racconteranno le loro esperienze.



«Si parlerà di come rimettere al centro del lavoro gli interessi dei precari, dei disoccupati e di chi un lavoro ce l’ha ma vede ridotti i suoi diritti giorno per giorno» annunciano dal partito. E poi ancora «d’ambiente, di come fare a ridistribuire le risorse che pur ci sono ma sono detenute da gruppi sempre più potenti e sempre meno numerosi. Di come provare a fare “sinistra”. Si parlerà di istruzione, di sanità».

Potere al Popolo «nasce circa a metà novembre del 2017 (centenario della Rivoluzione Russa ci sarà un nesso?) con la presunzione di mutare il modo di percepire la società, di modificare i valori che la governano.

Un progetto che abbraccia partiti comunisti e movimenti impegnati nel sociale, un progetto che ha la voglia di riportare alla attività politica chi si è allontanato e di avvicinare ad essa chi non si è mai interessato, un progetto che ha un orizzonte ben più lontano del 4 marzo e che quindi non finirà con le prossime elezioni».