Incontro sulla legalità, Angela Bruna Piarulli a Foggia con Di Maio

La Puglia è pronta ad ospitare il “Rally” del candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio, occasione di incontro con i cittadini e le associazioni al fine di recepirne le istanze.



Si parte oggi da Foggia. Alle 14.30 la Sala Auditorium di Palazzo Amgas di via Manfredi ospiterà la prima tappa pugliese del tour nel corso della quale si discuterà principalmente dei temi della legalità e dell’antimafia.

Accanto a Luigi Di Maio ci sarà Angela Bruna Piarulli, direttrice di istituti penitenziari e candidata al Senato per il Movimento Cinque Stelle nel Collegio Uninominale Puglia 2 che comprende i comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bitetto, Binetto, Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Turi, Bisceglie, Minervino Murge e Spinazzola.

Al servizio del Ministero della Giustizia da oltre 20 anni, Angela Bruna Piarulli è considerata tra i maggiori esperti in tema di legalità in ragione della sua formazione accademica, dell’intensa attività di studio e delle esperienze maturate in progetti internazionali che le hanno consentito di sviluppare una approfondita conoscenza delle forme di contrasto alla criminalità, riconoscendo il ruolo fondamentale dello Stato nella prevenzione del crimine attraverso l’attività educativa.

Angela Bruna Piarulli, nello svolgimento della sua attività professionale, a capo del personale di polizia penitenziaria e comparto Ministeri, si è sempre posta nella veste di garante dell’ordine e della sicurezza, sostenendo con responsabilità la funzione di propulsore del trattamento e del reinserimento delle categorie più svantaggiate, avviando Progetti Pilota di Reinserimento Lavorativo che hanno coinvolto molti detenuti. Ed è proprio per questo che ora, da donna delle istituzioni, attraverso il suo impegno politico, vuole continuare a perseguire la mission della legalità.

«Ringrazio Luigi Di Maio e il Movimento Cinque Stelle per aver posto il tema della legalità al centro dell’agenda politica. Sono felice di poter mettere al servizio del nostro progetto politico l’esperienza maturata in questi anni di servizio negli istituti penitenziari. Un’esperienza che mi ha consentito di conoscere da vicino il disagio sociale che produce delinquenza. La legalità è un bene comune che va salvaguardato e tutelato e lo Stato ha il compito di mettere in atto tutte le strategie per prevenire gli atti criminosi, togliendo così terreno alle forme di criminalità organizzata» commenta Angela Bruna Piarulli.