Sono stati sorteggiati questa mattina a Palazzo di città gli scrutatori per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo.

Come deciso nel 2015, il Comune di Corato ha dato priorità ai disoccupati, agli inoccupati e agli studenti non lavoratori, sorteggiando gli scrutatori titolari e riserve fra coloro che, inclusi nell'apposito albo comunale, sono iscritti presso il Centro per l'impiego tra quelle specifiche categorie.

Elenco dei titolari con cognome, nome, data di nascita e sezione assegnata. Clicca qui per consultare il pdf.

1. Abbattista Francesca 05/06/1993 Sezione n. 41

2. Abbattista Pasquale 04/08/1989 Sezione n. 11

3. Acella Adriano 03/01/1990 Sezione n. 1

4. Acella Massimo 20/10/1974 Sezione n. 20

5. Acquaviva Morena 09/10/1996 Sezione n. 32

6. Amorese Antonio Thomas 10/04/1997 Sezione n. 34

7. Arbore Arianna 26/04/1995 Sezione n. 35

8. Ardito Cataldo 08/07/1959 Sezione n. 7

9. Ardito Giuseppe 31/12/1974 Sezione n. 39

10. Ardito Sabina 23/04/1968 Sezione n. 26



11. Avella Antonio 04/04/1998 Sezione n. 8

12. Balducci Enrico 03/05/1995 Sezione n. 15

13. Balducci Francesco 28/05/1996 Sezione n. 30

14. Balducci Rosanna 26/07/1984 Sezione n. 3

15. Bucci Stefania 24/08/1977 Sezione n. 17

16. Cannillo Roberta Gaia 16/06/1991 Sezione n. 35

17. Caputo Antonio 29/09/1952 Sezione n. 14

18. Caputo Davide 11/09/1995 Sezione n. 21

19. Caputo Grazia 25/05/1979 Sezione n. 16

20. Carascoso Enza 05/03/1976 Sezione n. 7



21. Cascarano Cataldo 30/10/1972 Sezione n. 14

22. Castrigno Lorenzo 05/05/1993 Sezione n. 22

23. Cialdella Felice 26/03/1996 Sezione n. 41

24. Cifarelli Giustina 08/07/1987 Sezione n. 31

25. Cipri Alessia 03/09/1996 Sezione n. 15

26. Damasco Roberta 01/07/1991 Sezione n. 26

27. De Donato Maria 31/03/1968 Sezione n. 39

28. De Palma Giuseppina 12/01/1969 Sezione n. 25

29. De Palma Luigi 28/06/1987 Sezione n. 7

30. De Palma Simona 16/12/1998 Sezione n. 12



31. De Siati Tobia 29/06/1995 Sezione n. 29

32. Di Bartolomeo Margherita 17/08/1982 Sezione n. 2

33. Di Benedetto Andrea 30/07/1997 Sezione n. 8

34. Di Bisceglie Adriana 31/05/1996 Sezione n. 18

35. Di Bisceglie Luisana 08/08/1998 Sezione n. 21

36. Di Bisceglie Marina 11/05/1990 Sezione n. 44

37. Di Bisceglie Simona 26/09/1990 Sezione n. 44

38. Di Caterina Daniela 10/10/1980 Sezione n. 35

39. Di Gennaro Anna 13/03/1974 Sezione n. 12

40. Di Gennaro Daniela 13/11/1992 Sezione n. 20



41. Di Girolamo Daniela 28/09/1995 Sezione n. 43

42. Di Tommaso Pasqua 12/10/1964 Sezione n. 17

43. Diaferia Alessia Angela 09/04/1998 Sezione n. 16

44. Diasparra Anna 19/10/1967 Sezione n. 37

45. D'ingeo Francesca Simona 11/12/1991 Sezione n. 42

46. D'introno Francesco 15/11/1995 Sezione n. 23

47. D'introno Paolo 22/08/1959 Sezione n. 31

48. D'introno Rossella 02/07/1996 Sezione n. 40

49. D'oria Mariateresa 14/12/1995 Sezione n. 27

50. Fabiano Gina 06/05/1971 Sezione n. 33



51. Fiore Vincenzo 02/06/1991 Sezione n. 34

52. Frualdo Mariaclara 20/09/1991 Sezione n. 23

53. Gallo Aldo 17/06/1998 Sezione n. 1

54. Gallo Giuseppe 05/07/1998 Sezione n. 17

55. Gallo Tommaso 27/08/1991 Sezione n. 5

56. Gammariello Gabriele 13/09/1993 Sezione n. 6

57. Garra Sabino 31/07/1994 Sezione n. 21

58. Generosi Alessandra 29/01/1983 Sezione n. 24

59. Giorgino Angelica 05/08/1995 Sezione n. 24

60. Gramatica Luciana 08/09/1989 Sezione n. 38



61. Grassi Francesco 12/01/1997 Sezione n. 22

62. Grassitelli Anna 25/10/1963 Sezione n. 24

63. Lapreziosa Alessia 25/05/1998 Sezione n. 44

64. Lapreziosa Domenica Monica 19/09/1989 31

65. Lasorsa Giuseppina 24/03/1970 Sezione n. 25

66. Lastella Aldo 16/07/1994 Sezione n. 2

67. Lastella Andrea 22/12/1993 Sezione n. 13

68. Lastella Gennaro 10/09/1999 Sezione n. 42

69. Lastella Giusi 21/06/1981 Sezione n. 4

70. Lastella Marina 18/06/1974 Sezione n. 30



71. Lastella Michela 01/11/1995 Sezione n. 26

72. Lastella Pasquale 12/03/1991 Sezione n. 38

73. Leo Roberta 08/10/1989 Sezione n. 12

74. Leone Federica 15/05/1999 Sezione n. 39

75. Leuci Grazia 24/08/1971 Sezione n. 14

76. Liuzzi Maria Lucilla 27/10/1980 Sezione n. 27

77. Livrieri Giuseppina 17/05/1973 Sezione n. 22

78. Lobascio Annamaria 22/07/1982 Sezione n. 5

79. Localzo Dario 11/08/1992 Sezione n. 38

80. Losito Enrico Maria 26/04/1990 Sezione n. 11



81. Lotito Grazia 15/04/1971 Sezione n. 11

82. Maino Vincenzo 03/10/1969 Sezione n. 6

83. Malcangi Martina Giusy 14/09/1994 Sezione n. 31

84. Maldera Aldo 21/10/1968 Sezione n. 9

85. Mangano Irene 10/10/1991 Sezione n. 34

86. Mangione Nicola 23/04/1993 Sezione n. 19

87. Marcone Anna Altomare 30/09/1963 Sezione n. 29

88. Marcone Rossella 15/02/1997 Sezione n. 36

89. Marrulli Mariarosa 20/08/1994 Sezione n. 37

90. Marzocca Nicola 27/08/1999 Sezione n. 14

91. Masciave' Luca 11/01/1994 Sezione n. 42

92. Masciave' Maurizio 30/04/1982 Sezione n. 1

93. Mascoli Giuseppe 25/06/1993 Sezione n. 33

94. Masella Raffaella 12/12/1978 Sezione n. 5

95. Mastrapasqua Fabio 24/02/1996 Sezione n. 42

96. Mastromauro Marialuisa 17/02/1973 Sezione n. 2

97. Mastrorillo Maria 18/07/1972 Sezione n. 40

98. Menduni Silvia 29/01/1991 Sezione n. 29

99. Merra Marco 11/02/1993 Sezione n. 37

100. Minafra Nunzia 06/06/1973 Sezione n. 27

101. Minischetti Santa 26/09/1961 Sezione n. 15

102. Miscioscia Angela 27/03/1995 Sezione n. 29

103. Miscioscia Luigi 06/10/1962 Sezione n. 19

104. Miscioscia Samantha 09/02/1993 Sezione n. 1

105. Miscioscia Valentina 12/10/1994 Sezione n. 37/S

106. Mistrulli Mariangela 19/04/1975 Sezione n. 18

107. Montaruli Dafne 04/04/1974 Sezione n. 33

108. Muggeo Luana 19/12/1997 Sezione n. 6

109. Muscatelli Margherita 14/08/1969 Sezione n. 20

110. Musci Giusylenia 11/02/1995 Sezione n. 4

111. Musto Fransisca 19/07/1975 Sezione n. 8

112. Musto Paola 30/01/1994 Sezione n. 36

113. Napoletano Libera 26/06/1969 Sezione n. 38

114. Nesta Anna 04/02/1974 Sezione n. 36

115. Nesta Maria 04/09/1981 Sezione n. 13

116. Nesta Vito 21/02/1998 Sezione n. 19

117. N'zahra Razan 29/05/1994 Sezione n. 11

118. Olivieri Valerio 05/02/1996 Sezione n. 28

119. Patruno Silvia 05/01/1979 Sezione n. 16

120. Pecorella Rossella 22/07/1998 Sezione n. 19

121. Perrone Vincenza 28/08/1968 Sezione n. 13

122. Pesjaka Eugenia 24/08/1992 Sezione n. 28

123. Petrizzelli Anna 13/06/1964 Sezione n. 9

124. Piarulli Angela 22/02/1997 Sezione n. 33

125. Piarulli Lucia 05/06/1993 Sezione n. 27

126. Piarulli Vito 17/11/1997 Sezione n. 43

127. Piccolomo Angela 31/05/1990 Sezione n. 39

128. Piombino Ruggiero 21/05/1965 Sezione n. 20

129. Procacci Cataldo 27/01/1978 Sezione n. 4

130. Quatela Marilisa 07/02/1995 Sezione n. 23

131. Quercia Celeste 28/11/1996 Sezione n. 28

132. Quercia Valeria 24/04/1990 Sezione n. 18

133. Riccardi Luigi 27/09/1980 Sezione n. 9

134. Riti Angelica Naomi 13/07/1993 Sezione n. 3

135. Rutigliano Beatrice Stefania 19/10/1977 Sezione n. 22

136. Rutigliano Rosalba 07/11/1975 Sezione n. 37/S

137. Salerno Antonella 10/08/1995 Sezione n. 28

138. Salerno Paola 01/10/1991 Sezione n. 15

139. Santarella Francesco 16/06/1992 Sezione n. 3

140. Sardano Melissa 16/09/1992 Sezione n. 43

141. Scaringella Giovanna 31/05/1995 Sezione n. 2

142. Scaringella Giulia 26/06/1998 Sezione n. 26

143. Scaringella Nicola 27/03/1997 Sezione n. 5

144. Scarnera Filomena 18/08/1976 Sezione n. 34

145. Semeraro Giovanni 11/07/1995 Sezione n. 10

146. Sergio Antonella 29/06/1969 Sezione n. 30

147. Stolfa Emanuela 05/01/1993 Sezione n. 40

148. Strippoli Alessandra 09/02/1995 Sezione n. 16

149. Strippoli Maria 10/11/1983 Sezione n. 6

150. Tandoi Federica Pia 06/09/1997 Sezione n. 21

151. Tandoi Rosa 30/08/1959 Sezione n. 43

152. Tandoi Valeria 31/12/1991 Sezione n. 10

153. Tarantini Angela 23/08/1959 Sezione n. 36

154. Tarantini Anna 01/07/1964 Sezione n. 12

155. Tarantini Tommaso 22/05/1970 Sezione n. 24

156. Tarricone Annamaria 04/11/1989 Sezione n. 18

157. Tarricone Emanuela 14/03/1993 Sezione n. 25

158. Tarricone Emanuela 10/12/1997 Sezione n. 10

159. Tarricone Erika 09/08/1997 Sezione n. 3

160. Tarricone Giorgia 27/04/1996 Sezione n. 25

161. Tatoli Ylenia 31/05/1994 Sezione n. 13

162. Tedeschi Fabio 29/06/1991 Sezione n. 10

163. Tedone Floriana 28/05/1994 Sezione n. 35

164. Tempesta Martina 25/02/1997 Sezione n. 3

165. Terrone Annamaria 21/09/1968 Sezione n. 17

166. Testino Arianna 07/06/1996 Sezione n. 8

167. Testino Fabio Pasquale 19/03/1994 Sezione n. 44

168. Tondi Federica 25/10/1994 Sezione n. 7

169. Valente Paola 22/09/1976 Sezione n. 32

170. Varesano Nunzia 22/11/1969 Sezione n. 32

171. Venitucci Alessandra 30/07/1998 Sezione n. 9

172. Venitucci Salvatora 11/11/1975 Sezione n. 32

173. Ventrella Maria 07/03/1988 Sezione n. 37

174. Vernice Silvia 29/02/1992 Sezione n. 41

175. Zaza Cataldo 11/07/1964 Sezione n. 4

176. Zezza Enzo 01/07/1998 Sezione n. 40

177. Zitoli Maria 20/10/1974 Sezione n. 30

178. Zucaro Lorena 18/04/1994 Sezione n. 41

Elenco delle riserve

1. Morolla Vito 20/09/1993

2. Fusaro Francesca 25/07/1964

3. Zinetti Krizia Lucia 24/04/1988

4. Tedone Aldo 04/02/1977

5. Cannillo Angela Michela 14/11/1984

6. Traversi Mattea 02/12/1978

7. Di Gravina Noemi 29/09/1997

8. Stolfa Giuseppe 19/03/1965

9. Scarpa Teresa Raffaela 18/12/1965



10. D'imperio Francesca 05/06/1997

11. Maldera Arianna 09/11/1995

12. Del Vecchio Mariapia 21/01/1969

13. Maldera Rossella 18/08/1999

14. Maldera Rosita 18/10/1996

15. Di Candido Antonella 01/07/1971

16. Lobascio Valeria 24/11/1995

17. Vangi Antonio 26/04/1992

18. Zinetti Luigi 24/08/1995

19. Quercia Angela 12/05/1974

20. Mazzilli Sergio 17/08/1994

Nel video in basso è possibile rivedere il sorteggio e ascoltare i nomi degli scrutatori letti dai membri della commissione elettorale.